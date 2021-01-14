Немецкий клуб объявил о возвращении скандального форварда "Реала"

14 января, 2021, 17:12

Немецкий "Айнтрахт" объявил о трансфере форварда мадридского "Реала" Луки Йовича

Об этом сообщает официальный сайт "Айнтрахта".

Йович выступать за "Айнтрахт" из Франкфурта на правах аренды до конца этого сезона. Сербский форвард будет играть под 9-м номером. Финансовые условия сделки не сообщаются.

23-летний Лука Йович перешел в "Реал" летом 2019 года за 60 млн евро именно из "Айнтрахта". В общем сербский форвард провел за мадридский клуб 32 матча, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 14, 2021