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Espreso.tvСпортНемецкий клуб объявил о возвращении скандального форварда "Реала"

Немецкий клуб объявил о возвращении скандального форварда "Реала"


фото: profis.eintracht.de
Немецкий "Айнтрахт" объявил о трансфере форварда мадридского "Реала" Луки Йовича

Об этом сообщает официальный сайт "Айнтрахта".

Йович выступать за "Айнтрахт" из Франкфурта на правах аренды до конца этого сезона. Сербский форвард будет играть под 9-м номером. Финансовые условия сделки не сообщаются.

23-летний Лука Йович перешел в "Реал" летом 2019 года за 60 млн евро именно из "Айнтрахта". В общем сербский форвард провел за мадридский клуб 32 матча, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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