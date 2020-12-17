"Лейпциг" объявил о трансфере самого дорогого футболиста Венгрии

17 декабря, 2020, 18:30

Немецкий "Лейпциг" объявил о трансфере венгерского полузащитника австрийского "Зальцбурга" Доминика Собослая

Об этом сообщает официальный twitter "Лейпцига".

Собослай подписал с "Лейпцигом" контракт на 4,5 года. Сумма трансфера составила 25 млн евро. Хавбек присоединится к "Лейпцигу" после 9 января. Венгр выбрал 17-й номер.

Немецкий клуб выиграл борьбу за Доминика Собослая у мадридского "Реала", "Милана" и лондонского "Арсенала".

В этом сезоне 20-летний вингер провел 21 матч, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость Собослая составляет 25 млн евро, что делает его самым дорогим футболистом Венгрии.

e Roten Bullen (@DieRotenBullen) December 17, 2020