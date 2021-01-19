"Милан" объявил о трансфере форварда, который выиграл 24 трофея

19 января, 2021, 13:43

Хорватский форвард Марио Манджукич перешел в итальянский "Милан"

Об этом сообщает официальный сайт "Милана".

Соглашение хорвата с итальянским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на год. Форвард будет играть за "Милан" под номером 9.

Последним клубом 34-летнего Манджукича был катарский "Аль-Духайль".

В 2013 году Манджукич стал победителем Лиги чемпионов в составе немецкой "Баварии". Также выступал за хорватские "Загреб", "Динамо", немецкий "Вольфсбург", испанский "Атлетико" и итальянский "Ювентус".

В составе сборной Хорватии сыграл 89 матчей и забил 33 гола. В 2018 году вместе с национальной командой стал вице-чемпионом мира. Всего нападающий выиграл 24 трофея.

14 января стало известно, что "Милан" ведет переговоры с Марио Манджукичем.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb