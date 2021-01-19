"Милан" объявил о трансфере форварда, который выиграл 24 трофея
Об этом сообщает официальный сайт "Милана".
Соглашение хорвата с итальянским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на год. Форвард будет играть за "Милан" под номером 9.
Последним клубом 34-летнего Манджукича был катарский "Аль-Духайль".
В 2013 году Манджукич стал победителем Лиги чемпионов в составе немецкой "Баварии". Также выступал за хорватские "Загреб", "Динамо", немецкий "Вольфсбург", испанский "Атлетико" и итальянский "Ювентус".
В составе сборной Хорватии сыграл 89 матчей и забил 33 гола. В 2018 году вместе с национальной командой стал вице-чемпионом мира. Всего нападающий выиграл 24 трофея.
- 14 января стало известно, что "Милан" ведет переговоры с Марио Манджукичем.
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