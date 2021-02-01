"Аталанта" купила футболиста сборной Украины Коваленко за 700 тыс. евро
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Transfermarkt .
По информации немецкого портала Transfermarkt, "Аталанта" выложила 700 тыс. Евро за Украинский Коваленко, у которого оставалось менее 6 месяцев контракта с "Шахтером". Итальянцы могли получить хавбека летом, но бесплатно.
Тренерский штаб "Аталанты" настоял на том, чтобы подписать Виктора Коваленко сейчас, чтобы в 24-летнего Украинский было больше времени на адаптацию.
Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера", за основу которого выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне он сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола. За "Аталанту" выступает другой украинец Руслан Малиновский.
- 29 января стало известно, что "Шахтер" получит от итальянской "Аталанты" 1 млн евро за трансфер полузащитника Виктора Коваленко.
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