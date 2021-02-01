"Аталанта" купила футболиста сборной Украины Коваленко за 700 тыс. евро

1 февраля, 2021, 14:36

Итальянская "Аталанта" купила футболиста сборной Украины и донецкого "Шахтера" Виктора Коваленко

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Transfermarkt .

По информации немецкого портала Transfermarkt, "Аталанта" выложила 700 тыс. Евро за Украинский Коваленко, у которого оставалось менее 6 месяцев контракта с "Шахтером". Итальянцы могли получить хавбека летом, но бесплатно.

Тренерский штаб "Аталанты" настоял на том, чтобы подписать Виктора Коваленко сейчас, чтобы в 24-летнего Украинский было больше времени на адаптацию.

Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера", за основу которого выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне он сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола. За "Аталанту" выступает другой украинец Руслан Малиновский.

29 января стало известно, что "Шахтер" получит от итальянской "Аталанты" 1 млн евро за трансфер полузащитника Виктора Коваленко.