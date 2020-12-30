Экс-футболиста украинского клуба отстранили от тренировок "Аталанты" за драку с главным тренером

30 декабря, 2020, 10:10

Аргентинский футболист "Аталанты" Алехандро Гомес занимается отдельно от команды из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини

Об этом сообщает Football Italia.

Гасперини отстранил Гомеса от тренировок с основным составом, аргентинец вынужден поддерживать форму с помощью индивидуальных занятий.

Отмечается, что капитан "Аталанты" принял принципиальное решение покинуть команду из Бергамо в зимнее трансферное окно. В переходе аргентинца заинтересованы несколько клубов, среди которых французский ПСЖ.

Гомес покидает клуб на фоне слухов о его драке с Гасперини. Итальянский журналист Фабрицио Романо утверждает, что драка аргентинца с тренером произошла 1 декабря в перерыве матча 5-го тура Лиги чемпионов с датским "Мидтьюлландом". Полузащитника не выпустили на второй тайм.

32-летний Алехандро Гомес выступал за харьковский "Металлист" в 2013-2014 годах.

5 декабря стало известно, что "Аталанта" решила избавиться от Алехандро Гомеса из-за его драки с Джан Пьеро Гасперини.

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