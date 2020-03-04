Кто есть кто в правительстве Дениса Шмыгаля

4 марта, 2020, 20:03

4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение новых членов правительства. Часть министров в правительстве Дениса Шмыгаля осталась от предыдущего состава Кабинета министров

Еспресо.TV предлагает посмотреть, какие кадровые изменения произошли в составе Кабинета министров, кто из министров ушел, а кто остался. Вспомним, чем запомнились отдельные представители правительства Гончарука и что делали до этого новые чиновники.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко

Родился 20 февраля 1970 года. Перед назначением министром занимал должность заместителя председателя Офиса президента.

Пристайко является опытным дипломатом, который более 20 лет работает на этом направлении.

1994 назначен на должность в Министерстве внешних экономических связей и торговли. За три года перешел на работу в Азиатско-Тихоокеанского отдел МИД. 2000 года был назначен на должность консула в Сиднее (Австралия).

2002 был назначен на должность советника по политическим вопросам посольства Украины в Канаде. Исполнял обязанности Временного поверенного в делах Украины в Канаде.

2007 года назначен заместителем директора Департамента НАТО МИД Украины. 2009 года был назначен на должность заместителя председателя дипломатической миссии посольства Украины в США.

Три года спустя Пристайко назначен Чрезвычайным и Полномочным послом в Канаде.

В 2014-2017 годах был первым заместителем министра иностранных дел Украины. Впоследствии его назначили главой миссии Украины при НАТО.



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Министр внутренних дел Арсен Аваков

Аваков был председателем Харьковской ОГА с 2005 по 2010 год. Народный депутат Украины (2012-2014, от фракции «Батькивщина»).

После Революции Достоинства назначен министром внутренних дел. На этой должности находится рекордный для Украины срок (6 лет). К этому времени рекордсменом в этой должности был кучмовский министр Юрий Кравченко (5 лет и 9 месяцев).

Аваков работал министром внутренних дел в первом и втором правительствах Арсения Яценюка, а затем в Кабмине Гройсмана.

Назначение Авакова в правительство Гончарука было под вопросом. В конце концов его назначили, как было заявлено «на временной основе».

После 6 лет во главе МВД Арсен Аваков становится одним из самых влиятельных украинских чиновников.

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Министр обороны Андрей Таран

Таран родился в 1955 году в семье военного в Германии. В 1970-х он окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище. В 1980 окончил Военную академию Сухопутных войск в Киеве по специальности «управление боевыми действиями».

С 1992 года служил в центральном аппарате Министерства обороны Украины. В 1994-1995 годах работал в Главном управлении военной разведки. В 1996-1998 годах работал экспертом СНБО.

С 1999 по 2004 год Таран был военным атташе при посольстве Украины в США. В 2005-2008 годах был начальником управления Минобороны, а в 2008-2011 годах был заместителем начальника Главного управления разведки.

С апреля по август 2015 года Таран был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе.

В декабре 2015 года назначен на должность первого заместителя командующего Сухопутных войск. В 2016 году уволен в запас.

В феврале 2019 г. Таран возглавил предвыборный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко.

По данным различных СМИ, Таран является кандидатурой главы Офиса президента Андрея Ермака и имеет неплохие отношения с начальником Генштаба Русланом Хомчаком.

Министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников

Получил юридическое образование во Львовском университете им. Франко. В 1994 году Резников получил адвокатскую лицензию.

В начале 2000-х основал собственную юридическую компанию "Правис", позже известную как "Резников, Власенко и партнеры".

В 2008 году Резников стал депутатом Киевского горсовета. Он был избран от Блока Николая Катеринчука.

В мае 2014 был переизбран в Киевсовет. В 2016-2018 годах занимал должность заместителя председателя КГГА по вопросам самоуправления.

В сентябре 2019 президент Зеленский назначил Резникова представителем Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске. Резников вошел в подгруппу по политическим вопросам, заняв место Романа Бессмертного.

Резников принимал участие в разработке одного из проектов Налогового кодекса Украины, закона Об адвокатской деятельности и адвокатуре, изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс.

Министр экономического развития и торговли Роман Жуковский

В 2000 году окончил Киевский национальный экономический университет.

В 2001-2005 годах Жуковский работал начальником различных филиалов АКБ Укрсоцбанк в Киеве.

В 2005 году стал директором департамента Министерства экономики. Через год перешел на работу в Секретариат президента Украины.

С декабря 2007 по апрель 2010 - руководитель главной службы социально-экономического развития Секретариата президента Украины. Тогда президентом был Виктор Ющенко.

С апреля 2010 по август 2012 года - руководитель управлений Администрации президента Януковича.

Жуковского считают связанным с олигархом Дмитрием Фирташем.

Министр аграрной политики Тимофей Милованов

Милованов в 2004 году получил степень PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон. Преподавал в Пенсильванском университете, Университете Бонна, Университете штата Пенсильвания и Университете Питтсбурга.

В 2014 и 2015 годах Forbes Ukraine включал Милованова в рейтинг лучших украинских экономистов.

Милованов был одним из организаторов трускавецкой школы-тренинга для депутатов от "Слуги народа".

В августе 2019 Милованов возглавил объединенное Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Министр финансов Игорь Уманский

На государственной службе Уманский работает с 1997 года. Работал в Министерстве экономики, Нацбанка, Укртранснафте, Министерстве финансов.

После отставки Виктора Пинзеника исполнял обязанности министра финансов (апрель 2009 - март 2010 года). Это был период второго правительства Юлии Тимошенко.

В октябре 2014 года Уманский возвращается на должность первого заместителя министра финансов Украины, но уже в декабре 2015 года увольняется. С октября 2016 г. Уманский был внештатным советником президента Петра Порошенко по экономическим вопросам.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Выпускник Запорожского университета (факультет социологии). Восемь лет назад основал запорожскую диджитал-агентство SMMSTUDIO.

В 2014 году Федоров был кандидатом в народные депутаты от партии Геннадия Балашова "5.10".

Федоров отвечал за онлайн-стратегию во время президентской кампании Владимира Зеленского. На выборах в Раду в июле 2019 стал шестым номером в списке партии "Слуга народа».

В августе 2019 г. возглавил новосозданное Министерство цифровой трансформации. На своей должности занимается внедрением концепции «Государство в смартфоне».

В частности, 6 февраля президент и премьер презентовали приложение государственных онлайн-услуг "Действие ".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

В 2003 году окончил Институт международных отношений Киевского университета имени Шевченко.

Долгое время работал в Министерстве иностранных дел. 2013 занимал должность советника вице-премьера времен Януковича Константина Грищенко.

В 2014 году занял должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций в Министерстве иностранных дел. Постоянный представитель Украины при Совете Европы с 2016 года.

В августе 2019 г. стал вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции.

Министр юстиции Денис Малюська

В 2004 году основал адвокатское объединение "Бизнес-право". В 2010 году Малюська был назначен консультантом Группы Всемирного банка.

Впоследствии был избран заместителем председателя правления BRDO / World Bank Group (Офис эффективного регулирования), созданного по инициативе Минэкономразвития, Всемирного банка и правительства Канады. Эту организацию возглавлял Алексей Гончарук.

На выборах в Раду избран депутатом от партии Слуга народа (№21 в списке).

В августе 2019 г. Малюська возглавил Министерство юстиции. На своем посту он запомнился, в частности, оригинальными постами и фото в соцсетях.

17 января он обнародовал фото о поддержке премьера Алексея Гончарука, на котором он сидит в своем кабинете под столом.

22 февраля Малюська выложил фото, на котором он стоит на руках вниз головой и читает книгу в собственном кабинете.

Министр социальной политики Марина Лазебная

Лазебная в 2000-2003 годах работала в Министерстве экономики (ведущий специалист, заместитель начальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции Украины).

С 2003 по 2011 Лазебная работала главным специалистом в секретариате Кабинета министров.

С мая 2011 по май 2013 Лазебная была директором Департамента труда и занятости Министерства социальной политики.

В мае 2013 года она возглавила Государственную службу занятости Украины. 5 марта 2014 г. Кабмин ликвидировал Государственную службу занятости.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт

Участвовал в трех Олимпиадах - в 1992, 1996 и 2000 годах. В 1992 году завоевал командное золото в составе сборной СНГ.

Был тренером украинской команды саблисток, которая завоевала золотые олимпийские медали на пекинской Олимпиаде 2008 года.

Президент Федерации фехтования Украины. С 26 июня 2018 г. - директор Департамента молодежи и спорта КГГА.

Министр образования и науки Анна Новосад

Окончила Киево-Могилянскую академию и университет Маастрихта в Нидерландах. Получила степень магистра европейских студий.

Работала в Министерстве образования и занимала должность советника министра Сергей Квит. В декабре 2017 г. возглавила управления международного сотрудничества и евроинтеграции МОН.

В августе 2019 г. Новосад возглавила МОН. На своей должности Новосад стала участницей медийного скандала по теме зарплат и воспитания детей.

В частности, Новосад заявила, что ее зарплаты в 36 тысяч гривень не хватило бы на то, чтобы содержать ребенка.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий

Криклий окончил экономический факультет Киевского национального университета имени Шевченко.

К 2015 году работал в частной сфере, после чего занял должность советника главы МВД Авакова. Затем он работал руководителем Главного сервисного центра МВД.

В июле 2019 г. избран народным депутатом по списку "Слуги народа" (№12).

В августе 2019 г. Криклий возглавил Министерство инфраструктуры Украины.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов

Немчинов будет работать вместо Дмитрия Дубилета, который на этой должности запомнился рядом оригинальных идей вроде приватизации квартала домов государственных органов в центре Киева, выселением парикмахерской из здания Кабмина и особенно своей "переписью" населения .

Немчинов в 2006-2010 годах был депутатом Львовского областного совета от Украинской народной партии.

В 2014-2017 годах - офицер Государственной пограничной службы Украины, участник АТО.

С 11 апреля 2017 - государственный секретарь Министерства молодежи и спорта Украины.

Министр охраны здоровья Илья Емец

Емец будет работать вместо Зоряны Скалецкой, которую еще до назначения называли протеже владельца клиники "Борис" Михаила Радуцкого.

В 2003-2010 и с 2011 года Емец возглавляет Центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины.

С декабря 2010 по май 2011 года возглавлял Минздрав в правительстве Николая Азарова.

Емец не подпадает под действие закона о люстрации, поскольку занимал должность министра менее одного года.

Министр ветеранов Сергей Бессараб

В 1977 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М. Фрунзе. Также окончил Военную академию им. Фрунзе (1990 год, Москва).

После окончания академии в Москве продолжал службу в Закавказском и Одесском военных округах.

С 2002 года - первый заместитель командующего армейского корпуса Северного оперативного командования. С 2005 года - начальник Территориального управления «Север».

В мае 2007 года Бессараба был назначен командиром 6-го армейского корпуса Сухопутных войск. С мая 2012 г. Бессараб служил первым заместителем командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил.

В 2015 году он был назначен командующим АТО. В июне 2016 г. волонтеры открыто обсуждали возможность организации акции протеста против Бессараба. Он якобы запретил украинским военным отвечать артиллерийским огнем на обстрел боевиков.