"Убедительный на 88,8%": реакция соцсетей на правительственную "перепись" населения и аргументы Дубилета
5 февраля, 2020, 12:03
Украинские соцсети бурно отреагировали на заявление о фальсификации оценки населения от правительства и ответ министра Дубилета
Еспресо.TV сделало подборку реакций пользователей Facebook - от возмущения до шуток и фотожаб:
Политический активист "Демократической топора" Марк Савчук ограничился сарказмом:
Популярный блогер Михаил Губа:
Пользователь соцсетей возмутился предварительными обвинениями министра Дубилета социологов в неточности переписи населения от ученых:
Фотожабы начали распространяться интернетом:
Пользователь не поверил в слова Дубилета о требовании снять новость о фальсификации переписи за вознаграждение в $ 1500
Политик Антон Швец надеется, что:
"Теперь все журналисты любое интервью с Дубилетом начинать с вопроса:
- КАКОЕ ИЗДАНИЕ просит 1500 долларов, за снятие МАТЕРИАЛА ПО 888? ПОКАЖИТЕ ПЕРЕПИСКУ, ГДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ? "
- Напомним, 23 января Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины.
- Социолог Ирина Бекешкина раскритиковала его, заявив, что проведенное в Украине оценивания численности населения Украины не заменит настоящего переписи
- 4 февраля Общественная организация "Украинский центр общественных данных" заявила , что подсчет данных о количестве фактического населения Украины, которые обнародовал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, был сделан простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики
- 5 февраля министр Кабмина Дмитрий Дубилет назвал обвинения в фальсификации его данных о численности населения в Украине фейком и заявил, что тот поддерживался платной рекламой
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