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Espreso.tvОбщество"Убедительный на 88,8%": реакция соцсетей на правительственную "перепись" населения и аргументы Дубилета

"Убедительный на 88,8%": реакция соцсетей на правительственную "перепись" населения и аргументы Дубилета


фото: Церковь Свидетелей Покращення
Украинские соцсети бурно отреагировали на заявление о фальсификации оценки населения от правительства и ответ министра Дубилета

Еспресо.TV сделало подборку реакций пользователей Facebook - от возмущения до шуток и фотожаб:

Политический активист "Демократической топора" Марк Савчук ограничился сарказмом:

Популярный блогер Михаил Губа:
Пользователь соцсетей возмутился предварительными обвинениями министра Дубилета социологов в неточности переписи населения от ученых:
Фотожабы начали распространяться интернетом:
Пользователь не поверил в слова Дубилета о требовании снять новость о фальсификации переписи за вознаграждение в $ 1500
Политик Антон Швец надеется, что:
"Теперь все журналисты любое интервью с Дубилетом начинать с вопроса:

- КАКОЕ ИЗДАНИЕ просит 1500 долларов, за снятие МАТЕРИАЛА ПО 888? ПОКАЖИТЕ ПЕРЕПИСКУ, ГДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ? "

  • Напомним, 23 января Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины.
  • Социолог Ирина Бекешкина раскритиковала его, заявив, что проведенное в Украине оценивания численности населения Украины не заменит настоящего переписи
  • 4 февраля Общественная организация "Украинский центр общественных данных" заявила , что подсчет данных о количестве фактического населения Украины, которые обнародовал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, был сделан простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики
  • 5 февраля министр Кабмина Дмитрий Дубилет назвал обвинения в фальсификации его данных о численности населения в Украине фейком и заявил, что тот поддерживался платной рекламой
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