"Убедительный на 88,8%": реакция соцсетей на правительственную "перепись" населения и аргументы Дубилета

5 февраля, 2020, 12:03

Украинские соцсети бурно отреагировали на заявление о фальсификации оценки населения от правительства и ответ министра Дубилета

Еспресо.TV сделало подборку реакций пользователей Facebook - от возмущения до шуток и фотожаб:

Политический активист "Демократической топора" Марк Савчук ограничился сарказмом:

Популярный блогер Михаил Губа:

Пользователь соцсетей возмутился предварительными обвинениями министра Дубилета социологов в неточности переписи населения от ученых:

Фотожабы начали распространяться интернетом:

Пользователь не поверил в слова Дубилета о требовании снять новость о фальсификации переписи за вознаграждение в $ 1500

Политик Антон Швец надеется, что:

"Теперь все журналисты любое интервью с Дубилетом начинать с вопроса: - КАКОЕ ИЗДАНИЕ просит 1500 долларов, за снятие МАТЕРИАЛА ПО 888? ПОКАЖИТЕ ПЕРЕПИСКУ, ГДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ? "