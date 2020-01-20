Новосад говорит, что не смогла бы содержать ребенка на зарплату в 36 тысяч

20 января, 2020, 21:39

Глава министерства образования и науки Анна Новосад заявила, что ее зарплаты не хватило бы на то, чтобы содержать ребенка

Об этом говорилось в ее интервью "Интерфакс-Украина ".

По словам министра, зарплаты в 36 тысяч гривен ей сейчас хватает для того, чтобы "нормально прожить", но сумма ее не устраивает.

"Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тыс. грн, это на 10 тыс. грн меньше, чем я имела в должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, то определенно этого не хватит ", - пожаловалась Новосад.

Также глава МОН заявила, что в случае, если у нее появится семья и родится ребенок, этой суммы ей будет недостаточно.

"Со своей зарплаты я много трачу на текущие расходы на работе на вещи, которые нужны на содержание офиса. Также у меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату ", - добавила она.