Новосад говорит, что не смогла бы содержать ребенка на зарплату в 36 тысяч
Об этом говорилось в ее интервью "Интерфакс-Украина ".
По словам министра, зарплаты в 36 тысяч гривен ей сейчас хватает для того, чтобы "нормально прожить", но сумма ее не устраивает.
"Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тыс. грн, это на 10 тыс. грн меньше, чем я имела в должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, то определенно этого не хватит ", - пожаловалась Новосад.
Также глава МОН заявила, что в случае, если у нее появится семья и родится ребенок, этой суммы ей будет недостаточно.
"Со своей зарплаты я много трачу на текущие расходы на работе на вещи, которые нужны на содержание офиса. Также у меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату ", - добавила она.
- Напомним, 15 января министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство ежемесячно будет публиковать данные о доходах топ-чиновников.
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