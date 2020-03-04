10 фактов о Денисе Шмыгале

4 марта, 2020, 16:42

Дмитрий Добрый

В лице Дениса Анатольевича Шмыгаля украинцы будут иметь сочетание истинно галицкого происхождения и связей с различными по мощности и регионами влияния финансово-промышленными группами страны. Возможно, и на это был расчет тех, кто увидел в нем удачное воплощение формулы "Восток и Запад вместе"

Предлагаем 10 фактов из жизни и деятельности Дениса Шмыгаля

1. Родился и сформировался как специалист во Львове

Жизнеописание политика начинается с 15 октября 1975 года, когда он появился на свет в западноукраинской столице. Там же в 1997-м с красным дипломом окончил местную Политехника (специальность - инженер-экономист), там же и все время работал.

Если не учитывать стажировку и обучение за рубежом, то из города уехал только пару лет назад, когда временно перебрался на Франковщину.

2. Кандидат наук

Шмыгаля можно считать образованным человеком.

В его портфолио есть дипломы европейских бизнес- и менеджерских школ в Бельгии, Канаде, Грузии, Финляндии, Германии, а также степень кандидата экономических наук. Диссертация на тему "Развитие производственной инфраструктуры региона в условиях рыночной экономики" (специальность 08.10.01 - размещение производительных сил и региональная экономика) защищена им на базе Института региональных исследований НАН Украины в 2003 году. Научным руководителем был известный ученый-экономист, ныне покойный профессор Петр Беленький.

3. От производства автобусов до сетей ритейла

Признается, что в трудовой книжке у него 60 записей.

Основные места работы Шмыгаля в коммерческих структурах перечислены на портале Твой город:

В 1995-1997 годах - бухгалтер в банке "Электрон";

с 1997 года - бухгалтер, главный бухгалтер, директор по экономико-стратегического развития Львовского автобусного завода (ЛАЗ)

2000-е гг. - в девелоперской компании "Комфорт-Инвест" Владимира Кадушкевича и Тараса Сосновского;

в 2008 году - гендиректор ООО "Росан-Инвест";

в 2014 году - глава Западноукраинского энергетического кластера, созданного при участии близких друзей Шмыгаля - пока отправленного в отставку первого при президентстве Зеленского главы Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского, сына посла в Украине в Польше в эпоху Януковича, и действующего руководителя области Максима Козицкого.

В 2015-2017 годах - вице-президент, член наблюдательного совета в ООО ТПК "Львовхолод" львовского предпринимателя Богдана Козака, по поручению которого расширял сеть магазинов "Рукавичка" и "Под боком".

Богдан Романович Козак входит в ТОП-10 ведущих игроков украинского рынка розничной торговли и, как отмечают в компании , никоим образом не связан с приближенным к Виктору Медведчуку народным депутатам от "Оппозиционного блока" Тарасом Козаком. "Львовхолод" вообще первым полностью отказался от продажи российских товаров в своих "Рукавичках", а нардеп Тарас Козак является не более чем полным тезкой брата Богдана Романовича, тоже Тараса Романовича Козака, производителя мебели.

С 2017 года - заместитель гендиректора ДТЭК "Западэнерго";

в 2018-2019 годах - директор Бурштынской ТЭС, принадлежащей компании ДТЭК Рината Ахметова.

4. Политическую карьеру начинал как убежденный национал-демократ

В 2006 году от образованного после раскола Народного Движения Вячеслава Чорновила Украинской народной партии Юрия Костенко был избран депутатом городского совета львовского пригорода Винники.

В 2010 году выдвигался от УНП в областной совет Львовской области, но не прошел.

Такой же пустой оказалась и осуществленная ним в 2015 году попытка попасть туда от партии "Народный контроль" Дмитрия Добродомова. Ничем не закончилось и самовыдвижение по 121-му избирательному округу на досрочных парламентских выборах 2014-го.

5. При Ющенко и Януковичу руководил во Львовской, при Зеленском - в Ивано-Франковской ОГА

В 2009-2013 годах - начальник Главного управления экономики Львовской областной госадминистрации.

В 2019-2020 годах - глава Ивано-Франковской областной госадминистрации.

Говорит, что именно во время правления Владимира Зеленского работал в "в условиях, приближенных к идеальным". Без "коррупционных требований из Киева, политизированности".

6. При Порошенко возглавлял налоговую на Львовщине

После победы Революции Достоинства назначен на должность заместителя начальника Главного управления Министерства доходов во Львовской области. Надолго там не задержался, в общем работал менее года. Говорит, что собирался преодолеть коррупцию низового уровня, а когда не смог, то ушел.

"К сожалению, не стали реальностью мои ожидания, что после Революции состоятся очистки, поэтому я уволился из налоговой и вернулся работать в бизнес", - вспоминал он позже.

Себя же считает тем, кто живет по Божьим заповедям.

"Ценю тех, кто независимо от статуса, жизненных испытаний, придерживается главных жизненных приоритетов. Хочу сам быть таковым, обычным, человечным, адекватным. Это мое внутреннее убеждение, влияние библейских ценностей, родителей, которые учили быть честным, профессиональным и просто нормальным человеком" , - заявлял Шмыгаль в интервью Голосу Украины .

7. Утверждает, что видел Ахметова исключительно по телевизору. А о "сером кардинале" Павлюка и близко не знает

"Я с Ринатом Леонидовичем не знаком лично. В компании ДТЭК и, в частности в Бурштынскую ТЭС, руководителем которой я был два последних года, я попал по открытому конкурсу. Я заходил, как заместитель генерального директора АО" ДТЭК Западэнерго ", а затем занял должность руководителя Бурштынской ТЭС. Уровень менеджмента, с которым я общался - это руководитель "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук и руководитель "ДТЭК" Максим Тимченко. Но даже с ними я, по большому счету, пересекался только на официальных совещаниях. А акционера "ДТЭК" я видел, как и все, только по телевизору ", - отмечал Шмыгаль в разговоре с Укринформом .

Илья Павлюк на концерте "95 квартала". Киев

А от хотя бы вероятного знакомства с теневым куратором ячеек партии "Слуга народа" на Западной Украине, черновчанином Ильей Павлюком, которого Liga.net называет и причастным к контрабанде, и к воздействию Ахметова на президентское монобольшинство в Верховной Раде, Шмыгаль категорически открещивается.

"Не знаю такого человека, и никто мне не представлялся как человек Павлюка. Мне этот вопрос уже задавали, что где-то было такое обвинение, я сразу говорил: такого человека не знаю. И до сих пор ничего не изменилось - я с Павлюком так и не познакомился ", - уверяет политик.

8. Поддерживает свободную продажу земли

4 февраля 2020 года благодаря 278 голосам "за" назначен вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий Украины.

Полностью поддерживает идеологию команды Зеленского, в частности, острую необходимость внедрения купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения.

"Неоднократно говорил как экономист и убежденный сторонник рыночной экономики: категорически поддерживаю внедрение рынка земли. Теперь уже как политик говорю, что этот рынок должен быть внедрен после общественной дискуссии, после учета тех предложений, которые сегодня в парламенте рассматриваются", - сказал Шмыгаль агентству Интерфакс -Украина .

Правда, на вопрос о возможности права частной собственности на землю для иностранцев четкого ответа он не дал.

"То есть национальный интерес - это приоритет номер один. Если национальный интерес не нарушается из-за участия иностранных компаний или физических лиц на рынке - хоть это рынок земли, хоть энергетический рынок, - это принимаю. Если есть возможность, что национальный интерес будет как-то нарушен, то , конечно, нет ", - заявил он.

9. Женат, двое детей

Вместе с женой Екатериной Анатольевной Шмыгаль воспитывает 13-летнюю дочь Софию. Старшей, Анне, уже 20.

Ранее жена работала менеджером фирмы по прокату велосипедов у Зиновия Козицкого, отца упомянутого выше их давнего знакомого, нынешнего руководителя Львовщины Максима Козицкого.

10. Имущество оформлено на жену

В декларации Дениса Шмыгаля за 2019 год упоминаются наличные средства - $ 155 тыс. в Шмыгаля и $ 80 тыс. - у жены.

Land Rover 2016 выпуска также записано на жену.

Подобная диспропорция имущественных прав наблюдается и в отношении недвижимости.

Денис Анатольевич имеет только гараж на 15,9 кв. метров и земельный участок в селе Хоросница Мостиского района.

Тогда как Екатерина Анатольевна декларирует:

жилой дом площадью 215 кв. метров во Львове;

три земельных участка (на 151 и 458 кв. метров во Львове и на 2200 кв. метров в Хоросница)

нежилое здание площадью 417,2 кв. метров в городе Каменка-Бугская Львовской области.