Кто есть кто в правительстве Алексея Гончарука: полное досье

3 сентября, 2019, 09:00

В новом правительстве Алексея Гончарука работают два вице-премьера и 15 министров

Еспресо. TV рассказывает о кадровом составе нового Кабинета министров. Мы уже писали о новом главы правительства, а в этой статье вспомним его заместителей и министров.

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба

Родился 19 апреля 1981 года в Сумах. В 2003 году окончил Институт международных отношений Киевского университета имени Шевченко.

Долгое время работал в Министерстве иностранных дел. В 2013 году занимал должность советника вице-премьера Януковиче Константина Грищенко по гуманитарным вопросам.

В 2014 году занял должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций в Министерстве иностранных дел. На эту должность его пригласил министр Павел Климкин.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы с 2016 года.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Федоров родился 21 января 1991 в Запорожье.

Выпускник Запорожского университета (факультет социологии). Семь лет назад основал запорожское диджитал-агентство SMMSTUDIO.

В 2014 году предприниматель Федоров был кандидатом в народные депутаты, № 166 в избирательном списке от партии Геннадия Балашова "5.10".

Федоров отвечал за онлайн-стратегию во время президентской кампании Владимира Зеленского. Именно его команда отвечала за таргетированную рекламу в социальных сетях и создала сеть YouTube и Telegram-каналов в поддержку Зеленского и Слуги народа.

Федоров считает, что стратегия его команды в соцсетях оказалась успешной и обеспечила Зеленскому победу на выборах. Эксперты в то же время напоминают, что по данным различных опросов избиратели Зеленского больше смотрели 95 квартал, Слугу народа и Сватов, чем пользовались интернетом.

На выборах в Раду стал шестым номером в списке партии "Слуга народа».

Министр обороны Андрей Загороднюк

В 2005 году Загороднюк основал компанию Discovery Drilling Equipment, которая производит буровые установки. С начала российской агрессии в Донбассе Загороднюк был волонтером. Его компания поставляла на фронт буржуйки и машины скорой помощи.

С 2015 года до 2017 года Загороднюк возглавлял проектный офис реформ Министерства обороны.

Отец Загороднюка Павел владел ОАО "Тутковский", ОАО "Завод Тутковского" и ООО "Тутковский скважинный сервис" .Компания Загороднюка-старшего неоднократно выигрывали тендеры "Укргаздобыча".

В соцсетях ветераны АТО, в общем положительно оценивали назначения Загороднюка министром обороны.



Министр иностранных дел Вадим Пристайко

Родился 20 февраля 1970 года. Перед назначением министром занимал должность заместителя председателя Офиса президента.

Пристайко является опытным дипломатом, который более 20 лет работает на этом направлении.

1994 назначен на должность в Министерстве внешних экономических связей и торговли. За три года перешел на работу в Азиатско-Тихоокеанского отдел МИД. 2000 года был назначен на должность консула в Сиднее (Австралия).

2002 был назначен на должность советника по политическим вопросам посольства Украины в Канаде. Исполнял обязанности Временного поверенного в делах Украины в Канаде.

2007 года назначен заместителем директора Департамента НАТО МИД Украины. 2009 года был назначен на должность заместителя председателя дипломатической миссии посольства Украины в США.

Три года спустя Пристайко назначен Чрезвычайным и Полномочным послом в Канаде.

В 2014-2017 годах был первым заместителем министра иностранных дел Украины. Впоследствии его назначили главой миссии Украины при НАТО.

Министр внутренних дел Арсен Аваков

Глава МВД стал вторым должностным лицом, кто сохранил за собой министерское кресло при смене правительства. Также свое кресло сохранила глава Минфина Оксана Маркарова.

Родился в 1964 году в Баку, где в тот время жила большая армянская община.

В 1988 году окончил Харьковский политехнический институт, получив квалификацию инженер-системотехник.

Аваков был председателем Харьковской ОГА с 2005 по 2010 год. Народный депутат Украины (2012-2014, от фракции "Батькивщина").

После Революции Достоинства назначен министром внутренних дел. На этой должности находится почти рекордный срок (5 лет и 7 месяцев). Больше времени, чем он министром МВД был только Юрий Кравченко (5 лет и 9 месяцев).

Аваков возглавил МВД 22 февраля 2014, после того, как с этой должности был уволен Виталий Захарченко.

С 27 февраля 2014 он уже не и.о., а министр внутренних дел в первом и втором правительствах Арсения Яценюка, а затем в Кабмине Гройсмана.

На внеочередных выборах 2014 избран народным депутатом (№ 6 в списке) от "Народного фронта".

Критики Авакова обращают внимание на его демонстративную борьбу за власть с Порошенко и упрекают за незавершенную реформу МВД.

Назначение Авакова в правительство Гончарука было под вопросом. В конце концов его назначили, как было заявлено "под личную ответственность Зеленского".

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Министр финансов Оксана Маркарова

Родилась в Киеве 28 октября 1976.

1999 году имела диплом магистра по экологии в Киево-Могилянской Академии.

В 2003 году возглавила инвестиционную группу ИВС, где работала до 2014 года. В марте 2015 года назначена заместителем министра финансов, а в апреле 2016 первым заместителем министра. 8 июня 2018, в связи с отставкой Александра Данилюка, назначена и.о. министра финансов.

22 ноября 2018 Верховная Рада утвердила Маркаров на должность министра финансов.

Маркарова, как и Аваков осталась в правительстве после смены премьера и министров. Ее присутствие необходимо команде Зеленского для нормального продолжения переговоров с МВФ.

Министр экономики Тимофей Милованов

Родился 15 марта 1975 в Киеве. Учился в КПИ и Киево-Могилянской Академии, получил два магистерские дипломы.

В 2004 году получил степень PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон. Преподавал в Пенсильванском университете, Университете Бонна, Университете штата Пенсильвания и Университете Питтсбурга.

В 2014 и 2015 годах Forbes Ukraine включал Милованова в рейтинг лучших украинских экономистов.

Милованов также является соучредителем аналитической платформы VoxUkraine. Ее основной целью является «развитие экономической дискуссии».

Милованов был одним из организаторов трускавецкой школы-тренинга для депутатов от "Слуги народа".

Министр энергетики, угольной промышленности и защиты окружающей среды Алексей Оржель

Оржель 35 лет. Он родился в Киеве.

Окончил Институт энергосбережения и энергоменеджмента "КПИ".

С 2006 по 2014 год работал в Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Оржель работал с Гончаруком в BRDO / World Bank Group (Офис эффективного регулирования) и отвечал там за сектор энергетики.

Эксперты обращают внимание, что сочетание в одном ведомстве таких противоположных функций как энергетика и защита окружающей среды могут негативно сказаться на исполнении нужных задач.

По словам Оржель, новое правительство решило объединить Министерство экологии и природных ресурсов Министерства энергетики « во избежание конфликта между ведомствами ».

Министр инфраструктуры Владислав Криклий

Родился в столице 23 ноября 1986.

Криклий окончил экономический факультет Киевского национального университета имени Шевченко.

К 2015 году работал в частной сфере, после чего занял должность советника главы МВД. Затем стал руководителем Главного сервисного центра МВД. Возглавлял рабочую группу по внедрению автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В июле 2019 избран нардепом по списку "Слуги народа" (№12).



Министр развития общин и территорий Елена Бабак

Родилась 27 сентября 1969 в Кривом Роге.

В 1996 году окончила Киевский государственный педагогический институт иностранных языков.

С 27 ноября 2014 года - народный депутат VIII созыва, избранная в Верховную Раду по списку "Взаимопомощи". Занимала должность заместителя председателя комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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Министр образования и науки Анна Новосад

Родилась в 1990 году. Окончила Киево-Могилянской академии и университет Маастрихта в Нидерландах. Получила степень магистра европейских студий.

Работала в Министерстве образования и занимала должность советника министра Сергея Квита до 2014 года. В декабре 2017 возглавила управления международного сотрудничества и евроинтеграции МОН.



Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая (Черненко)

Училась в Киево-Могилянской Академии и в Университете Марии Кюри-Склодовской в Польше. Заместитель декана факультета правовых наук Киево-Могилянской Академии.

Скалецкая возглавляла комиссию по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Минздраве.

Она в целом поддерживает медицинскую реформу, но при этом критикует то, как эти изменения внедряются. Скалецкая считает, что государство самоустранилось от решения проблем с доступом к лекарствам.

Назначение Скалецкий стало скандальным из-за частной переписки нардепа Радуцкого, которого считают неформальным куратором медицинской сферы в команде Зеленского. Радуцкий тогда с нецензурной бранью требовал назначения Скалецкий.

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Министр социальной политики Юлия Соколовская

Родилась в 1985 году. Получила образование в Киевском национальном экономическом университете и Объединенном венском институте.

Работала руководительницей направлении "Поддержки реформы здравоохранения" в USAID. Это программа для налаживания предоставления услуг по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции.

В течение 2015-2016 годов занимала должность директора Департамента расходов бюджета соцсферы Министерства финансов.

Затем возглавляла департамент по вопросам стратегического планирования Секретариата Кабинета министров.

Министр по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Оксана Коляда

Родилась 4 сентября 1980 в городе Волочиск Хмельницкой области.

В 2007 году получила диплом магистра права в Львовском государственном университете внутренних дел.

С 2003 до 2015 года работала в структурах МВД. К 2017 году Коляда служила в ВСУ и имеет звание полковника запаса.

Работала начальником управления коммуникаций и печати Минобороны. В 2016 - 2017 годах была организатором спецкурсов для журналистов, работающих в зоне АТО.

13 марта 2019 получила должность заместителя министра по делам ветеранов Ирины Фриз.

«Решение об объединении с МинТОТ было для меня неожиданным». Так же Коляда ответила на вопрос о необходимости объединения двух ведомств .

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет

Родился 27 мая 1985 в Днепропетровске. В 2012 году он окончил Лондонскую бизнес-школу.

2012-2016 - IT-директор ПриватБанка (Днепропетровск).

С 2015 года Дмитрий занимался развитием портала iGov, что «должен бороться с коррупцией и повышать эффективность работы чиновников».

В июле этого года его назначили советником временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.

Дмитрий является соучредителем мобильного банка Monobank. Сын Александр Дубилет, бывшего руководителя правления ПриватБанка.



Министр юстиции Денис Малюська

Родился 19 ноября 1981 году в Дунаевцах Хмельницкой области.

Учился на юридическом факультете в Киевском национальном университете имени Шевченко.

В 2004 году основал адвокатское объединение "Бизнес-право". В 2010 году Малюська был назначен консультантом Группы Всемирного банка. На этой должности он оказывал техническую поддержку правительствам Украины и стран Центральной Азии.

Впоследствии был избран заместителем председателя правления BRDO / World Bank Group (Офис эффективного регулирования) - независимого аналитического центра, созданного по инициативе Минэкономразвития, Всемирного банка и правительства Канады. Эту организацию возглавлял Алексей Гончарук.

На выборах в Раду избран депутатом от партии Слуга народа (№21 в списке).

Министр культуры Владимир Бородянский

Родился 15 января 1974 года в городе Новый Раздол (Львовская область).

В 1997 году окончил финансово-экономический факультет Киевского экономического университета. С 1998 года - коммерческий директор газеты "Московский комсомолец в Украине".

С 2000 года - руководитель отдела по управлению медиа-активами "Альфа-банка".

Бородянский с 2004 года работал в медиахолдингу Виктора Пинчука StarLight Media. С 2012 года он возглавлял медиагруппу. В декабре 2018 Бородянский оставил телегруппу StarLight Media.

29 июля 2019 президент Зеленский назначил Бородянского своим советником по гуманитарным вопросам.

Бородянский возглавил министерство, которое объединит в себе функции трех ведомств: молодежи и спорта, информполитики и культуры.

Он, как и сам Зеленский, выступал против запрета российского кино на украинском телевидении.