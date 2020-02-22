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Espreso.tvОбществоВ кабинете вверх ногами: министр юстиции Малюська опубликовал очередное странное фото

В кабинете вверх ногами: министр юстиции Малюська опубликовал очередное странное фото


фото: facebook
Министр юстиции Денис Малюська выложил фото, на котором он стоит на руках вниз головой и читает книгу в собственном кабинете

Снимок Малюська обнародовал в facebook.

"Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать", - написал министр добавил хэштег "правительство технократов".

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