В кабинете вверх ногами: министр юстиции Малюська опубликовал очередное странное фото
22 февраля, 2020, 20:42
Министр юстиции Денис Малюська выложил фото, на котором он стоит на руках вниз головой и читает книгу в собственном кабинете
Снимок Малюська обнародовал в facebook.
"Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать", - написал министр добавил хэштег "правительство технократов".
- Напомним, 17 января министр юстиции Денис Малюська обнародовал фото о поддержке премьера Алексея Гончарука, на котором он сидит в своем кабинете под столом.
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