Малюська поддержал Гончарука из-под стола. ФОТОФАКТ

17 января, 2020, 14:50

17 января министр юстиции Денис Малюська обнародовал сообщение о поддержке премьера Алексея Гончарука

Сообщение с фотографией в поддержку премьера Алексея Гончарука министр юстиции Денис Малюська обнародовал в Facebook.

"Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе и.о.) все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства", - написал Малюська.

Также Малюська выразил поддержку Алексею Гончаруку.

"Он - лучший премьер в истории Украины", - заявил министр.