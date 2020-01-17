Малюська поддержал Гончарука из-под стола. ФОТОФАКТ
17 января, 2020, 14:50
17 января министр юстиции Денис Малюська обнародовал сообщение о поддержке премьера Алексея Гончарука
Сообщение с фотографией в поддержку премьера Алексея Гончарука министр юстиции Денис Малюська обнародовал в Facebook.
"Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе и.о.) все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства", - написал Малюська.
Также Малюська выразил поддержку Алексею Гончаруку.
"Он - лучший премьер в истории Украины", - заявил министр.
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