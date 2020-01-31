В Кабмине закрыли парикмахерскую и освободили помещение для инвестнянь, - Дубилет

31 января, 2020, 10:25

В одном из помещений Кабинета Министров Украины обустроят офис для 12 работников UkraineInvest. До сих пор там была парикмахерская

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

"Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская ", - отметил Дубилет о решении закрыть парикмахерскую в офисе правительства.

"В комнате, которая освобождается, устраиваем 12 рабочих мест. Туда въедут работники UkraineInvest, те самые инвестиционные няни", - пояснил он.

Он добавил, что в правительстве сейчас анализируют, насколько государственные органы эффективно используют площадь.

"У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем - другие государственные органы. Ту площадь, которая в результате освободится, надо передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Prozorro.Продажи ", - пояснил Дубилет.