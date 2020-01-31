В Кабмине закрыли парикмахерскую и освободили помещение для инвестнянь, - Дубилет
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.
"Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская ", - отметил Дубилет о решении закрыть парикмахерскую в офисе правительства.
"В комнате, которая освобождается, устраиваем 12 рабочих мест. Туда въедут работники UkraineInvest, те самые инвестиционные няни", - пояснил он.
Он добавил, что в правительстве сейчас анализируют, насколько государственные органы эффективно используют площадь.
"У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем - другие государственные органы. Ту площадь, которая в результате освободится, надо передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Prozorro.Продажи ", - пояснил Дубилет.
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