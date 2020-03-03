Целый квартал в центре Киева отдадут под приватизацию, - Дубилет
Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
"Мы провели анализ, где расположены какие министерства и другие центральные органы власти. Оказалось, что у нас куча лишних площадей. Эти площади иногда сдаются в субаренду (иногда - неофициально, за наличные), но чаще просто используются неэффективно", - отметил он.
"Мы инициируем проект, который должен освободить целый квартал из 4-5 зданий в самом центре Киева. Эти здания находятся в запущенном состоянии и вообще режут глаза посреди нашего красивого города", - добавил Дубилет.
Сотрудников, которые там работают, подселят в другие государственные здания. Эти 4-5 зданий передадут в Фонд госимущества и приватизируют на аукционах.
Дубилет пишет, почти каждое второе здание в центре Киева принадлежит в той или иной степени госорганам.
Вместе с тем он не указал, о каких именно зданиях в центре Киева идет речь.
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