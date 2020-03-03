Целый квартал в центре Киева отдадут под приватизацию, - Дубилет

3 марта, 2020, 16:06

Кабинет Министров Украины планирует отдать под приватизацию целый квартал государственных зданий в запущенном состоянии

Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Мы провели анализ, где расположены какие министерства и другие центральные органы власти. Оказалось, что у нас куча лишних площадей. Эти площади иногда сдаются в субаренду (иногда - неофициально, за наличные), но чаще просто используются неэффективно", - отметил он.

"Мы инициируем проект, который должен освободить целый квартал из 4-5 зданий в самом центре Киева. Эти здания находятся в запущенном состоянии и вообще режут глаза посреди нашего красивого города", - добавил Дубилет.

Сотрудников, которые там работают, подселят в другие государственные здания. Эти 4-5 зданий передадут в Фонд госимущества и приватизируют на аукционах.

Дубилет пишет, почти каждое второе здание в центре Киева принадлежит в той или иной степени госорганам.

Вместе с тем он не указал, о каких именно зданиях в центре Киева идет речь.