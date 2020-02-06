В Украине презентовали государственное мобильное приложение "Действие"

6 февраля, 2020, 11:58

Об этом сообщает Еспресо.TV

"Государство должно быть для человека просто удобным сервисом, а главное - простым и понятным. Сегодня мы делаем шаг на пути к этой цели - представляем мобильное приложение "Действие", - сказал он во время своего выступления Зеленский.

По его словам, мобильное приложение позволит хранить документы (например, водительские удостоверения и техпаспорт) в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн.

Скачать программу можно по ссылкам для Google Play и Apple Store .

"Насколько мне известно, Украина стала третьей страной Европы, в которой есть что-то похожее. Приветствую нашу страну", - заявил Зеленский.

Он отметил, что его цель как президента - "сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и интернета".

В частности, это касается электронного голосования на президентских, парламентских и местных выборах. "Это вызов, амбициозный, но достижимый", - сказал президент.

"Каждый хотя бы раз в жизни пытался взять справку или оформить какое-то разрешение. Все мы были жертвами условной Тамары Ивановны в маленьком окошке, у которой вечно плохое настроение и всегда короткий день. Все мы встречали условного Виктора Петровича, которому нужно что-то занести, чтобы получить его подпись. Государство это меняет", - отметил он.

По его словам, на пути к цифровизации страны есть много препятствий, но "у меня есть воля, а значит, у нас будет электронная страна".

Напомним, что "Дия" с декабря 2019 г. работала в тестовом режиме.