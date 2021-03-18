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Espreso.tvОбщество"Копошится в нижнем белье вместо осознания ошибок": Арахамия заявил, что Дубинский "ведет себя, как брошенная невеста"

"Копошится в нижнем белье вместо осознания ошибок": Арахамия заявил, что Дубинский "ведет себя, как брошенная невеста"

Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что последние высказывания нардепа Александра Дубинского связаны с "тяжелым периодом жизни"

Об этом он сказал в комментарии " Украинской правде ".

Арахамия назвал домыслами обвинения Дубинского о якобы причастности офиса Зеленского к утечке разговора Порошенко и Байдена.

"Дубинский ведет себя, как брошенная невеста. Винит всех во всем, оскорбляет, копошится в нижнем белье, вместо того, чтобы посмотреть в зеркало, осознать свои ошибки и определиться, как жить дальше. Я с пониманием отношусь к этому тяжелому периоду жизни своего бывшего коллеги и воспринимаю это пока как признаки весенней депрессии в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами ", - сказал Арахамия.

Относитеельно пленок Деркача Арахамия отметил, что "лучше, чем американские спецслужбы, никто не скажет о причинах и источниках их происхождения. Все остальное это домыслы " мамкиных расследователей ".

  • Напомним, 11 января Минфин США ввел санкции против украинцев за вмешательство в выборы. В списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА"
  • Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.
  • 28 января YouTube удалил канал Дубинского, насчитывавший более 350 тыс. подписчиков
  • 1 февраля Дубинского исключили из фракции "Слуга народа в парламенте
  • 11 февраля стало известно, что подсанкционный нардеп решил распродать свой автопарк
  • 4 марта в Верховной Раде зарегистрировали межфракционное объединение депутатов, которое возглавил исключенный из фракции "слуг" из-за санкций США Александр Дубинский
  • 15 марта Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа".
  • Дубинский, на которого наложили санкции США за вмешательство в выборы, заявил, что именно в Офисе президента ему дали команду принять участие в конференции вместе с нардепом Деркачом.

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