Об этом он сказал в комментарии " Украинской правде ".

Арахамия назвал домыслами обвинения Дубинского о якобы причастности офиса Зеленского к утечке разговора Порошенко и Байдена.

"Дубинский ведет себя, как брошенная невеста. Винит всех во всем, оскорбляет, копошится в нижнем белье, вместо того, чтобы посмотреть в зеркало, осознать свои ошибки и определиться, как жить дальше. Я с пониманием отношусь к этому тяжелому периоду жизни своего бывшего коллеги и воспринимаю это пока как признаки весенней депрессии в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами ", - сказал Арахамия.

Относитеельно пленок Деркача Арахамия отметил, что "лучше, чем американские спецслужбы, никто не скажет о причинах и источниках их происхождения. Все остальное это домыслы " мамкиных расследователей ".

Напомним, 11 января Минфин США ввел санкции против украинцев за вмешательство в выборы. В списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА"

Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.

открыл 2 производства против Дубинского. 28 января YouTube удалил канал Дубинского, насчитывавший более 350 тыс. подписчиков

1 февраля Дубинского исключили из фракции "Слуга народа в парламенте

11 февраля стало известно, что подсанкционный нардеп решил распродать свой автопарк

4 марта в Верховной Раде зарегистрировали межфракционное объединение депутатов, которое возглавил исключенный из фракции "слуг" из-за санкций США Александр Дубинский

15 марта Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа".

Дубинский, на которого наложили санкции США за вмешательство в выборы, заявил, что именно в Офисе президента ему дали команду принять участие в конференции вместе с нардепом Деркачом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb