"Копошится в нижнем белье вместо осознания ошибок": Арахамия заявил, что Дубинский "ведет себя, как брошенная невеста"
Об этом он сказал в комментарии " Украинской правде ".
"Дубинский ведет себя, как брошенная невеста. Винит всех во всем, оскорбляет, копошится в нижнем белье, вместо того, чтобы посмотреть в зеркало, осознать свои ошибки и определиться, как жить дальше. Я с пониманием отношусь к этому тяжелому периоду жизни своего бывшего коллеги и воспринимаю это пока как признаки весенней депрессии в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами ", - сказал Арахамия.
Относитеельно пленок Деркача Арахамия отметил, что "лучше, чем американские спецслужбы, никто не скажет о причинах и источниках их происхождения. Все остальное это домыслы " мамкиных расследователей ".
- Напомним, 11 января Минфин США ввел санкции против украинцев за вмешательство в выборы. В списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА"
- Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.
- 28 января YouTube удалил канал Дубинского, насчитывавший более 350 тыс. подписчиков
- 1 февраля Дубинского исключили из фракции "Слуга народа в парламенте
- 11 февраля стало известно, что подсанкционный нардеп решил распродать свой автопарк
- 4 марта в Верховной Раде зарегистрировали межфракционное объединение депутатов, которое возглавил исключенный из фракции "слуг" из-за санкций США Александр Дубинский
- 15 марта Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа".
- Дубинский, на которого наложили санкции США за вмешательство в выборы, заявил, что именно в Офисе президента ему дали команду принять участие в конференции вместе с нардепом Деркачом.
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