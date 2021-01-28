YouTube удалил канал подсанкционного нардепа "слуги" Дубинского
Об этом сообщил соучредитель партии "Демсокира" Антон Швец в Facebook.
Он поблагодарил всех, кто принял участие в кампании партии против нардепа от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, на которого наложило санкции министерство финансов США за вмешательство в выборы в стране.
"Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube", - говорится на странице Дубинского в Facebook.
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"Как вы можете видеть причина блокировки не напрямую санкции, а" нарушение стандартов ", то есть причиной блокировки стали ваши жалобы", - отметил Швец.
Политик отметил, что Дубинскому не помогла смена адреса URL его YouTube- канала, которую он совершил после первой волны жалоб, инициированной "Демсокирой".
Соучредитель "Демсокиры" поделился следующими планами остракизму по опального депутата:
"Далее его фб (страница Facebook, - ред), новый сайт (старый также заблокирован) и телега (Telegram канал Дубинского, - ред.). И есть еще пара идей, которые пока что не стоит делать публичными".
Отметим, канал нардепа и ексжурналиста Дубинского насчитывал более 350 тыс. подписчиков.
- Напомним, ранее Дубинский заявил , что Монобанк предложил ему закрыть счет
- 26 января НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.
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