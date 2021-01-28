YouTube удалил канал подсанкционного нардепа "слуги" Дубинского

28 января, 2021, 13:27

18 января YouTube удалил канал народного депутата и экс-журналиста Александра Дубинского, отметив, что он нарушает правила сообщества

Об этом сообщил соучредитель партии "Демсокира" Антон Швец в Facebook.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в кампании партии против нардепа от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, на которого наложило санкции министерство финансов США за вмешательство в выборы в стране.

"Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube", - говорится на странице Дубинского в Facebook.

Читайте также: Минфин США ввел санкции против украинцев за вмешательство в выборы: в списке Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА"

"Как вы можете видеть причина блокировки не напрямую санкции, а" нарушение стандартов ", то есть причиной блокировки стали ваши жалобы", - отметил Швец.

Политик отметил, что Дубинскому не помогла смена адреса URL его YouTube- канала, которую он совершил после первой волны жалоб, инициированной "Демсокирой".

Соучредитель "Демсокиры" поделился следующими планами остракизму по опального депутата:

"Далее его фб (страница Facebook, - ред), новый сайт (старый также заблокирован) и телега (Telegram канал Дубинского, - ред.). И есть еще пара идей, которые пока что не стоит делать публичными".

Отметим, канал нардепа и ексжурналиста Дубинского насчитывал более 350 тыс. подписчиков.

Напомним, ранее Дубинский заявил , что Монобанк предложил ему закрыть счет

26 января НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо