Дубинского исключили из фракции "Слуга народа", - Василевская-Смаглюк
Об этом сообщает нардеп-"слуга" Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram.
Отмечается, что более 80% нардепов фракции проголосовали за исключение Александра Дубинского из "Слуги народа".
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"Это было самое короткое заседание фракции СН ever. За исключение Дубинского собрали более 180 подписей.
Вопрос снятия Сольского с председателя комитета не рассматривался", - отметила Ольга Василевская-Смаглюк.
В свою очередь Дубинский призвал не выходить из фракции тех, кто его поддерживает.
"Я лично прошу всех во фракции, кто поддерживает меня, не выходить из этой фракции в знак протеста, остаться в ней и до последнего пытаться защитить президента от пути в пропасть, куда ведет его нечистоплотное окружение", - отметил он.
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