Дубинского исключили из фракции "Слуга народа", - Василевская-Смаглюк

1 февраля, 2021, 18:53

1 февраля на заседании фракции "Слуга народа" рассмотрели только один вопрос - об исключении Александра Дубинского

Об этом сообщает нардеп-"слуга" Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram.

Отмечается, что более 80% нардепов фракции проголосовали за исключение Александра Дубинского из "Слуги народа".

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"Это было самое короткое заседание фракции СН ever. За исключение Дубинского собрали более 180 подписей.

Вопрос снятия Сольского с председателя комитета не рассматривался", - отметила Ольга Василевская-Смаглюк.

В свою очередь Дубинский призвал не выходить из фракции тех, кто его поддерживает.

"Я лично прошу всех во фракции, кто поддерживает меня, не выходить из этой фракции в знак протеста, остаться в ней и до последнего пытаться защитить президента от пути в пропасть, куда ведет его нечистоплотное окружение", - отметил он.

Напомним, 11 января нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского внесли в санкционный список США за вмешательство в выборы

Впоследствии, Дубинский заявил, что Монобанк предложил ему закрыть счет

26 января НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

28 января YouTube удалил канал народного депутата и экс-журналиста Александра Дубинского, отметив, что он нарушает правила сообщества

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