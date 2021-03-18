 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПодсанкционный нардеп Дубинский обвинил Офис президента в требовании принять участие в пресс-конференции с Деркачем

Подсанкционный нардеп Дубинский обвинил Офис президента в требовании принять участие в пресс-конференции с Деркачем


фото: ukrinform
18 марта нардеп Александр Дубинский, на которого наложили санкции Соединенные Штаты за вмешательство в выборы, заявил, что именно в Офисе президента ему дали команду принять участие в конференции вместе с нардепом Деркачем

Об этом нардеп Александр Дубинский заявил на своем новом YouTube-канале.

По словам Дубинского, который получил санкции Минфина США после участия в совместной с Андреем Деркачем пресс-конференции, именно Офис президента требовал от него совместного брифинга по ак называемым пленкам Деркача, или "пленкам Байдена-Порошенко".

"Именно Офис президента Зеленского требовал от меня участия в создании ВСК в ВР по теме "пленок Деркача". Именно ОП требовал от меня участия в той пресс-конференции, где Деркач опубликовал те пленки. Напоминаю, что я тогда от участия в этой афере ( под аферой имеется в виду создание ВСК, - ред.) отказался, и тогда создавать ВСК пришлось лично главе фракции "Слуги народа" в ВР Давиду Арахамии", - отметил Дубинский.

Также Дубинский уверяет, что он сам не имеет никакого отношения к так называемым "пленкам Деркача" и выступает против вмешательства во внутренние дела других стран.

  • Напомним, 11 января Минфин США ввел санкции против украинцев за вмешательство в выборы. В списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА"
  • Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.
  • 28 января YouTube удалил канал Дубинского, насчитывавший более 350 тыс. подписчиков
  • 1 февраля Дубинского исключили из фракции "Слуга народа в паламенти
  • 11 февраля стало известно, что подсанкционный нардеп решил распродать свой автопарк
  • 4 марта в Верховной Раде зарегистрировали межфракционное объединение депутатов, которое возглавил исключен из фракции "слуг" из-за санкций США Александр Дубинский
  • 15 марта Александр Дубинский исключили из партии "Слуга народа"

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 марта, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать