Подсанкционный нардеп Дубинский обвинил Офис президента в требовании принять участие в пресс-конференции с Деркачем

18 марта, 2021, 14:36

18 марта нардеп Александр Дубинский, на которого наложили санкции Соединенные Штаты за вмешательство в выборы, заявил, что именно в Офисе президента ему дали команду принять участие в конференции вместе с нардепом Деркачем

Об этом нардеп Александр Дубинский заявил на своем новом YouTube-канале.

По словам Дубинского, который получил санкции Минфина США после участия в совместной с Андреем Деркачем пресс-конференции, именно Офис президента требовал от него совместного брифинга по ак называемым пленкам Деркача, или "пленкам Байдена-Порошенко".

"Именно Офис президента Зеленского требовал от меня участия в создании ВСК в ВР по теме "пленок Деркача". Именно ОП требовал от меня участия в той пресс-конференции, где Деркач опубликовал те пленки. Напоминаю, что я тогда от участия в этой афере ( под аферой имеется в виду создание ВСК, - ред.) отказался, и тогда создавать ВСК пришлось лично главе фракции "Слуги народа" в ВР Давиду Арахамии", - отметил Дубинский.

Также Дубинский уверяет, что он сам не имеет никакого отношения к так называемым "пленкам Деркача" и выступает против вмешательства во внутренние дела других стран.

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