Дубинского исключили из партии "Слуга народа"

15 марта, 2021, 12:25

Народный депутат Александр Дубинский исключен из членов политической партии "Слуга народа"

Об этом говорится в распоряжении председателя партии Александра Корниенко, передает пресс-служба "Слуги народа".

Народный депутат Александр Дубинский исключен из членов политической партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

В документе отмечается, что 13 марта 2021 года распоряжением председателя партии на 14 марта 2021 года было созвано собрание (конференцию) Киевской областной организации "Слуги народа" для решения вопросов переизбрания руководящих органов этой организации. На этом собрании новым руководителем Киевской областной организации партии "Слуга народа" был избран народный депутат Андрей Мотовиловец.

В то же время 14 марта Дубинский опубликовал видеообращение, из которого стало известно, что по инициативе нардепа в этот же день было проведено какое-то мероприятие, где было принято решение о переизбрании председателя и избрание членов Политического совета Киевской областной организации.

Однако рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии "Слуга народа" невозможен без предварительного утверждения председателем партии и согласования головами Политсовета и Национального совета общин - в соответствии с пунктами 9.1.6. и 12.24. Устава. Такими своими действиями "Дубинский грубо нарушил требования Устава. Кроме этого, действия Дубинского о проведении конференции с грубым нарушением требований Устава дискредитируют партию" Слуга народа ", что недопустимо в силу положений пункта 4.16.3. Устава".

Документ также доводит до сведения Дубинского, что он может обжаловать данное решение на следующем съезде партии.

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