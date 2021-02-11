Подсанкционный нардеп Дубинский начал продавать свои автомобили, - активист

11 февраля, 2021, 13:36

Народный депутат Александр Дубинский, который попал под санкции США, начал продавать свои машины

Об этом написал активист Евгений Шевченко в Facebook.

"Кажется, мама больше не" любит скорость ", потому что Дубинский начал продавать свои многочисленные авто, пока их не арестовали. Санкции в действии, господа", - отметил он.

Также Шевченко опубликовал соответствующие скриншоты.

Напомним, 11 января нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского внесли в санкционный список США за вмешательство в выборы

Впоследствии, Дубинский заявил , что монобанк предложил ему закрыть счет

26 января НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинский

28 января YouTube удалил канал народного депутата и ексжурналиста Александра Дубинского, отметив, что он нарушает правила сообщества.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об исключении депутата ВР Александра Дубинского из фракции "Слуга народа"