Подсанкционный нардеп Дубинский начал продавать свои автомобили, - активист
11 февраля, 2021, 13:36
Народный депутат Александр Дубинский, который попал под санкции США, начал продавать свои машины
Об этом написал активист Евгений Шевченко в Facebook.
"Кажется, мама больше не" любит скорость ", потому что Дубинский начал продавать свои многочисленные авто, пока их не арестовали. Санкции в действии, господа", - отметил он.
Также Шевченко опубликовал соответствующие скриншоты.
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