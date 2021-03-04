"Дубина - слуга украинского народа": подсанкционный нардеп Дубинский объявил о создании в Раде межфракционного объединения
4 марта, 2021, 16:26
4 марта в Верховной Раде зарегистрировали межфракционное объединение депутатов, которое возглавил исключенный из фракции "слуг" из-за санкций США Александр Дубинский
Об этом нардеп Александр Дубинский заявил в Telegram.
По информации Алексея Гончаренко, в состав объединения, кроме Дубинского, вошли нардепы:
- Алексей Мовчан ( "Слуга народа")
- Сергей Швец ( "Слуга народа")
- Антон Поляков (группа "За будущее", ранее был в "Слуге народа")
- Анастасия Ляшенко ( "Слуга народа")
- Андрей Боблях ( "Слуга народа")
- Дмитрий Черный ( "Слуга народа").
- Напомним, 11 января нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского внесли в санкционный список США за вмешательство в выборы
- Впоследствии, Дубинский заявил, что монобанк предложил ему закрыть счет
- 26 января НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским
- 28 января YouTube удалил канал народного депутата и экс-журналиста Александра Дубинского, отметив, что он нарушает правила сообщества.
- 2 февраля глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о исключении Александра Дубинского из парламентской фракции партии "Слуга народа"
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти