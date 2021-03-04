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Espreso.tvОбщество"Дубина - слуга украинского народа": подсанкционный нардеп Дубинский объявил о создании в Раде межфракционного объединения

"Дубина - слуга украинского народа": подсанкционный нардеп Дубинский объявил о создании в Раде межфракционного объединения


фото: ukrinform
4 марта в Верховной Раде зарегистрировали межфракционное объединение депутатов, которое возглавил исключенный из фракции "слуг" из-за санкций США Александр Дубинский

Об этом нардеп Александр Дубинский заявил в Telegram.

По информации Алексея Гончаренко, в состав объединения, кроме Дубинского, вошли нардепы:

  • Алексей Мовчан ( "Слуга народа")
  • Сергей Швец ( "Слуга народа")
  • Антон Поляков (группа "За будущее", ранее был в "Слуге народа")
  • Анастасия Ляшенко ( "Слуга народа")
  • Андрей Боблях ( "Слуга народа")
  • Дмитрий Черный ( "Слуга народа").
  • Напомним, 11 января нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского внесли в санкционный список США за вмешательство в выборы
  • Впоследствии, Дубинский заявил, что монобанк предложил ему закрыть счет
  • 26 января НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским
  • 28 января YouTube удалил канал народного депутата и экс-журналиста Александра Дубинского, отметив, что он нарушает правила сообщества.
  • 2 февраля глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о исключении Александра Дубинского из парламентской фракции партии "Слуга народа"

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