ГБР вызывает нардепов "Голоса" свидетельствовать о кнопкодавстве при избрании Радой Шкарлета министром
3 марта, 2021, 13:44
ГБР вызвало четырех депутатов от "Голоса" в качестве свидетелей по поводу возможного кнопкодавства при голосовании за министра образования Шкарлета
Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
"Получили письмо-приглашение в ГБР по факту кнопкодавства за Шкарлета", - прокомментировал депутат.
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Вместе с Железняком к ГБР в качестве свидетелей пригласили Инну Совсун, Наталью Пипу и Ольгу Стефанишину.
- Напомним, 17 декабря за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.
- Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.
- 18 января Офис генпрокурора открыл дело по факту возможного кнопкодавства нардепов ОПЗЖ при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.
- В "Голосе" заявили, что представители Управления государственной охраны сообщили о отсутствие видео с голосования Верховной Рады о назначении министром образования Сергея Шкарлета
- Партия "Голос" 16 февраля обратилась с иском в Конституционный суд из-за незаконности назначения Сергея Шкарлета министром образования.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что сейчас проводится досудебное расследование факта кнопкодавства при назначении министра образования Сергея Шкарлета
- 2 марта народные депутаты впервые проголосовали в Верховной Раде с помощью сенсорной кнопки.
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