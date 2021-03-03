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Espreso.tvОбществоГБР вызывает нардепов "Голоса" свидетельствовать о кнопкодавстве при избрании Радой Шкарлета министром

ГБР вызывает нардепов "Голоса" свидетельствовать о кнопкодавстве при избрании Радой Шкарлета министром


фото: rada.gov.ua
ГБР вызвало четырех депутатов от "Голоса" в качестве свидетелей по поводу возможного кнопкодавства при голосовании за министра образования Шкарлета

Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"Получили письмо-приглашение в ГБР по факту кнопкодавства за Шкарлета", - прокомментировал депутат.

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Вместе с Железняком к ГБР в качестве свидетелей пригласили Инну Совсун, Наталью Пипу и Ольгу Стефанишину.

 

 

 

  • Напомним, 17 декабря за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.
  • Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.
  • 18 января Офис генпрокурора открыл дело по факту возможного кнопкодавства нардепов ОПЗЖ при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.
  • В "Голосе" заявили, что представители Управления государственной охраны сообщили о отсутствие видео с голосования Верховной Рады о назначении министром образования Сергея Шкарлета
  • Партия "Голос" 16 февраля обратилась с иском в Конституционный суд из-за незаконности назначения Сергея Шкарлета министром образования.
  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что сейчас проводится досудебное расследование факта кнопкодавства при назначении министра образования Сергея Шкарлета
  • 2 марта народные депутаты впервые проголосовали в Верховной Раде с помощью сенсорной кнопки.

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