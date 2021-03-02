"Руки должны быть заняты": Разумков о первом голосовании депутатов с помощью сенсорной кнопки
2 марта, 2021, 10:29
Голосования в Верховной Раде со 2 марта будут проходить с помощью сенсорной кнопки во избежание кнопкодавства
В Верховной Раде народные депутаты впервые проголосовали с помощью сенсорной кнопки, передает Еспресо.TV .
"Прошу регистрироваться. Так же, сенсорная и зеленая и соблюсти до конца, это самое главное", - пояснил принцип голосования глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Так, с помощью сенсорной кнопки было зарегистрировано 275 народных депутатов.
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