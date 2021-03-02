Назначение Шкарлета: видео возможного кнопкодавительства пытаются восстановить, - Разумков
2 марта, 2021, 17:08
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте пытаются восстановить видео назначения Сергея Шкарлета министром образования, во время которого могло быть неперсональное голосование
Об этом он сообщил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ .
"Его сейчас пытаются восстановить. Потому что эти серверы не находились в управлении Верховной Рады. То есть это является собственностью ВР, но они были в Управлении государственной охраны. Сейчас эти серверы по камерам, которые стоят в зале, находятся в управлении Верховной Рады ... Поэтому если что-то другое случится, то мы эту информацию сможем оперативно обнародовать ", - сказал Разумков.
- Напомним, 17 декабря за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.
- Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.
- 18 января Офис генпрокурора открыл дело по факту возможного кнопкодавительства нардепов ОПЗЖ при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.
- В "Голосе" заявили, что представители Управления государственной охраны сообщили об отсутствии видео с голосования Верховной Рады за назначение министром образования Сергея Шкарлета
- Партия "Голос" 16 февраля обратилась с иском в Конституционный суд из-за незаконности назначения Сергея Шкарлета министром образования.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что сейчас проводится досудебное расследование факта кнопкодавительства при назначении министра образования Сергея Шкарлета
- 2 марта народные депутаты впервые проголосовали в Верховной Раде с помощью сенсорной кнопки.
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