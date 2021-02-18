"Когда выйдем на результаты, вы это увидите": Венедиктова прокомментировала расследование кнопкодавства при назначении Шкарлета

18 февраля, 2021, 10:50

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в настоящее время проводится досудебное расследование факта кнопкодавства при назначении министра образования Сергея Шкарлета

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.

"Действительно, есть несколько заявлений о сообщении этого факта. Действительно, уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований. Действительно, проводится досудебное расследование. Когда мы выйдем на определенные результаты, вы это увидите", - сказала Венедиктова, отвечая на вопрос народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка по расследованию дела о кнопкодавстве при назначении Шкарлета.

Она подчеркнула, что досудебное расследование и судебный процесс в Украине не быстрый.

"И это потому, что у нас есть такой Уголовно-процесульний Кодекс. Хотите нашей быстрой работы - давайте изменим Уголовно-процессуальный Кодекс. А здесь мы работаем. Будут результаты - будут отчитываться", - отметила генпрокурор.

Напомним, 17 декабря за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.

Во фракции "Голос" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.

18 января Офис генпрокурора открыл дело по факту возможного кнопкодавства нардепов ОПЗЖ при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

В "Голосе" заявили, что представители Управления государственной охраны сообщили о отсутствие видео с голосования Верховной Рады о назначении министром образования Сергея Шкарлета

Партия "Голос" 16 февраля обратилась с иском в Конституционный суд из-за незаконности назначения Сергея Шкарлета министром образования.

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