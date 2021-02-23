Ищут способы, чтобы запустить кремлевскую пропаганду, - Ткаченко заявил, что представители подсанкционных каналов создали новое ООО с капиталом 100 грн
Об этом он написал на своем Telegram-канале.
"Запрещенная "тройка Медведчука", называвшая себя" Медиахолдинг "Новости", натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали", - сообщил Ткаченко.
Он отметил, что ООО зарегистрировано 18 февраля - это буквально через две недели после блокировки этих антиукраинских пропагандистских каналов в украинском эфире.
Учредителями нового ООО являются 100 человек.
"Каждый из них "скинулся" на создание ООО по одной гривне. Таким образом, уставный капитал ООО "Медиахолдинг "Новости" - 100 грн. Похоже, что Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство. Однако, сколько новых ОООшек по100 гривен не делай - суть не меняется, а значит и внимание со стороны государства к их "деятельности", - подчеркнул министр.
Фамилии "акционеров" можно посмотреть здесь.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Верховный суд получил 2 иска по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о санкциях против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и каналов 112, NewsOne и ZIK.
- 9 февраля в Верховный суд поступил еще один иск против президента Владимира Зеленского с требованием признать незаконным указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- 10 февраля Верховный суд отказал в рассмотрении двух исков, в которых требовали приостановить действие указа президента Владимира Зеленского о блокировании 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- 11 февраля Верховный суд принял к рассмотрению иск по указу президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK.
- 15 февраля Верховный суд сообщил, что не рассмотрел иск ZIK, поскольку медиа не доказало уплату судебного сбора.
- 17 февраля Верховный суд оставил без рассмотрения иск ООО "Новости 24 часа" (NewsOne) о применении к нему санкций.
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