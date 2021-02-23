Ищут способы, чтобы запустить кремлевскую пропаганду, - Ткаченко заявил, что представители подсанкционных каналов создали новое ООО с капиталом 100 грн

23 февраля, 2021, 20:11

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что представители подсанкционных телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne создали новое ООО "Медиахолдинг "Новости" с капиталом 100 грн

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

"Запрещенная "тройка Медведчука", называвшая себя" Медиахолдинг "Новости", натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали", - сообщил Ткаченко.

Он отметил, что ООО зарегистрировано 18 февраля - это буквально через две недели после блокировки этих антиукраинских пропагандистских каналов в украинском эфире.

Учредителями нового ООО являются 100 человек.

"Каждый из них "скинулся" на создание ООО по одной гривне. Таким образом, уставный капитал ООО "Медиахолдинг "Новости" - 100 грн. Похоже, что Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство. Однако, сколько новых ОООшек по100 гривен не делай - суть не меняется, а значит и внимание со стороны государства к их "деятельности", - подчеркнул министр.

Фамилии "акционеров" можно посмотреть здесь.

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