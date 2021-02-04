В Верховном суде обжаловали санкции против каналов Медведчука
4 февраля, 2021, 19:45
Верховный суд получил 2 иска по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о санкциях против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и каналов 112, NewsOne и ZIK
Об этом сообщает пресс-служба суда.
4 февраля, в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, которые оспаривают указ Зеленского о санкциях против Козака и каналов, которыми он владеет.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Впоследствии в Минкульте заявили, что будут просить заблокировать страницы телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne в администрации YouTube.
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