В Верховном суде обжаловали санкции против каналов Медведчука

4 февраля, 2021, 19:45

Верховный суд получил 2 иска по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о санкциях против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и каналов 112, NewsOne и ZIK

Об этом сообщает пресс-служба суда.

4 февраля, в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, которые оспаривают указ Зеленского о санкциях против Козака и каналов, которыми он владеет.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Впоследствии в Минкульте заявили, что будут просить заблокировать страницы телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne в администрации YouTube.