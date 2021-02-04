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Espreso.tvОбществоВ Верховном суде обжаловали санкции против каналов Медведчука

В Верховном суде обжаловали санкции против каналов Медведчука


фото: khpg
Верховный суд получил 2 иска по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о санкциях против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и каналов 112, NewsOne и ZIK

Об этом сообщает пресс-служба суда.

4 февраля, в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, которые оспаривают указ Зеленского о санкциях против Козака и каналов, которыми он владеет.

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