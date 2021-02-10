Блокирование каналов Медведчука: Верховный суд отказал в рассмотрении двух исков, в которых требовали остановить действие указа Зеленского

Об этом сообщает Верховный суд.

"Исковое заявление гражданина оставлено без движения и установлен истцу срок со дня вручения этого постановления для устранения недостатков. Решение мотивировано тем, что истец не привел обоснования о нарушении оспариваемым Указом прав, свобод и интересов, для защиты которых он обратился в суд. Кроме того, истец не конкретизировал оснований для привлечения СНБОУ, ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА", ООО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "112-ТВ", ООО "Новые коммуникации" к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановлением по делу № 9901/23/21 отказано в открытии производства по иску гражданина о признании противоправным и отмене Указа. Суд отметил, что фактически содержание искового заявления свидетельствует о том, что оно подано в интересах и в защиту прав других лиц - юридических лиц, которые, по утверждениям истца, являются владельцами телеканалов.

Напомним, что 9 февраля в Верховный суд поступил еще один иск к президенту Владимиру Зеленскому с требованием признать незаконным указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо