Верховный суд открыл производство по санкциям против 112 Украина, NewsOne, ZIK
Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
"11 февраля 2021 года Кассационный суд в составе Верховного Суда вынес определение об открытии производства по делу № 9901/26/21 по иску гражданина, который оспаривает указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (согласно приложению 2 к решению СНБОУ применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов)", - говорится в сообщении.
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Так, истец считает, что потеря доступа к указанным телеканалов является нарушением его прав, что предусмотрено статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
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"С учетом положений ч. 2 ст. 266 и ч. 5 ст. 262 КАС Украины суд пришел к выводу о необходимости проверки нарушения указанных прав истца в судебном заседании", - говорится в сообщении.
Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с извещением сторон на 15 марта 2021 года в 12:00.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- 9 февраля в Верховный суд поступил еще один иск к президенту Владимира Зеленского с требованием признать незаконным указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- 10 февраля Верховный суд отказал в рассмотрении двух исков , в которых требовали приостановить действие указа президента Владимира Зеленского о блокировании 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- Впоследствии, "Европейская Солидарность" инициировала принятие ряда нормативных актов, направленных на борьбу с российской пропагандой и противодействие коллаборационизма
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