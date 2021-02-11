Верховный суд открыл производство по санкциям против 112 Украина, NewsOne, ZIK

11 февраля, 2021, 21:07

Верховный суд принял к рассмотрению иск по указу президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"11 февраля 2021 года Кассационный суд в составе Верховного Суда вынес определение об открытии производства по делу № 9901/26/21 по иску гражданина, который оспаривает указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (согласно приложению 2 к решению СНБОУ применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов)", - говорится в сообщении.

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Так, истец считает, что потеря доступа к указанным телеканалов является нарушением его прав, что предусмотрено статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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"С учетом положений ч. 2 ст. 266 и ч. 5 ст. 262 КАС Украины суд пришел к выводу о необходимости проверки нарушения указанных прав истца в судебном заседании", - говорится в сообщении.

Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с извещением сторон на 15 марта 2021 года в 12:00.

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