"Не доказали уплату судебного сбора": Верховный суд не рассмотрел иск NewsOne по обжалованию санкций

17 февраля, 2021, 17:41

Верховный суд оставил без рассмотрения иск ООО "Новости 24 часа" (NewsOne) о применении к нему санкций. Каналу надо исправить недостатки

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"15 февраля 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск от ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" к президенту Украины, в котором истец просит признать противоправным и недействительным п. 7 приложения № 2 к указу президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в части введения в действие решение СНБО, согласно которому применены санкции к истцу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановлением суда исковое заявление ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" (NewsOne) оставлено без движения и установлен истцу срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков.

Решение мотивировано тем, что средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет, а поэтому ему необходимо предоставить доказательства, подтверждающие поступление средств об уплате судебного сбора за подачу искового заявления.

"Также истец отметил обоснованные и достаточные основания, подтверждающие необходимость и целесообразность привлечения третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика - Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

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