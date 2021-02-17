"Не доказали уплату судебного сбора": Верховный суд не рассмотрел иск NewsOne по обжалованию санкций
Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
"15 февраля 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск от ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" к президенту Украины, в котором истец просит признать противоправным и недействительным п. 7 приложения № 2 к указу президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в части введения в действие решение СНБО, согласно которому применены санкции к истцу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что постановлением суда исковое заявление ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" (NewsOne) оставлено без движения и установлен истцу срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков.
Решение мотивировано тем, что средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет, а поэтому ему необходимо предоставить доказательства, подтверждающие поступление средств об уплате судебного сбора за подачу искового заявления.
"Также истец отметил обоснованные и достаточные основания, подтверждающие необходимость и целесообразность привлечения третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика - Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Верховный суд получил 2 иска по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о санкциях против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и каналов 112, NewsOne и ZIK.
- 9 февраля в Верховный суд поступил еще один иск к президенту Владимира Зеленского с требованием признать незаконным указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- 10 февраля Верховный суд отказал в рассмотрении двух исков , в которых требовали приостановить действие указа президента Владимира Зеленского о блокировании 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- 11 февраля Верховный суд принял к рассмотрению иск по указу президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK.
- 15 февраля Верховный суд сообщил, что не рассмотрел иск ZIK - медиа не доказало уплату судебного сбора.
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