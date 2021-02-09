Блокировка каналов Медведчука: в Верховный суд поступил третий иск об обжаловании указа Зеленского

9 февраля, 2021, 10:23

В Верховный суд поступил еще один иск к президенту Владимиру Зеленскому с требованием признать незаконным указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в суде.

"Поступил еще один иск от физлица с обжалованием указа о санкциях", - говорится в сообщении.

Там отметили, что по поводу всех трех исков еще не открыты производства.

Истец: харьковский юрист Роман Лихачев.