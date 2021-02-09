Блокировка каналов Медведчука: в Верховный суд поступил третий иск об обжаловании указа Зеленского
9 февраля, 2021, 10:23
В Верховный суд поступил еще один иск к президенту Владимиру Зеленскому с требованием признать незаконным указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK
Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в суде.
"Поступил еще один иск от физлица с обжалованием указа о санкциях", - говорится в сообщении.
Там отметили, что по поводу всех трех исков еще не открыты производства.
Истец: харьковский юрист Роман Лихачев.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Верховный суд получил 2 иска по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о санкциях против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и каналов 112, NewsOne и ZIK.
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