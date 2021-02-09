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Espreso.tvОбществоБлокировка каналов Медведчука: в Верховный суд поступил третий иск об обжаловании указа Зеленского

Блокировка каналов Медведчука: в Верховный суд поступил третий иск об обжаловании указа Зеленского


фото: reuters
В Верховный суд поступил еще один иск к президенту Владимиру Зеленскому с требованием признать незаконным указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в суде.

"Поступил еще один иск от физлица с обжалованием указа о санкциях", - говорится в сообщении.

Там отметили, что по поводу всех трех исков еще не открыты производства.

Истец: харьковский юрист Роман Лихачев.

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