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Espreso.tvОбществоСанкции против каналов Медведчука: Верховный суд не рассмотрел иск ZIK - медиа не доказало уплату судебного сбора

Санкции против каналов Медведчука: Верховный суд не рассмотрел иск ZIK - медиа не доказало уплату судебного сбора

В Верховный суд поступил иск от ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" (канал ZIK) по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о введении в действие санкций против медиа

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Решение мотивировано тем, что судебный сбор за иск не поступил на соответствующий казначейский счет, а поэтому необходимо предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств.

Кроме того, канал не предоставил доказательств, подтверждающих необходимость и целесообразность привлечения Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности, Верховной Рады к участию в деле в качестве третьих лиц.

Каналу дали 10 дней на исправление недостатков.

  • Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
  • Верховный суд получил 2 иска по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о санкциях против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и каналов 112, NewsOne и ZIK.
  • 9 февраля в Верховный суд поступил еще один иск к президенту Владимиру Зеленскому с требованием признать незаконным указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.
  • 10 февраля Верховный суд отказал в рассмотрении двух исков, в которых требовали приостановить действие указа президента Владимира Зеленского о блокировании 112 Украина, NewsOne и ZIK.
  • 11 февраля Верховный суд принял к рассмотрению иск по указу президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK

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