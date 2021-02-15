Санкции против каналов Медведчука: Верховный суд не рассмотрел иск ZIK - медиа не доказало уплату судебного сбора
15 февраля, 2021, 18:16
В Верховный суд поступил иск от ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" (канал ZIK) по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о введении в действие санкций против медиа
Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
Решение мотивировано тем, что судебный сбор за иск не поступил на соответствующий казначейский счет, а поэтому необходимо предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств.
Кроме того, канал не предоставил доказательств, подтверждающих необходимость и целесообразность привлечения Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности, Верховной Рады к участию в деле в качестве третьих лиц.
Каналу дали 10 дней на исправление недостатков.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Верховный суд получил 2 иска по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о санкциях против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и каналов 112, NewsOne и ZIK.
- 9 февраля в Верховный суд поступил еще один иск к президенту Владимиру Зеленскому с требованием признать незаконным указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- 10 февраля Верховный суд отказал в рассмотрении двух исков, в которых требовали приостановить действие указа президента Владимира Зеленского о блокировании 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- 11 февраля Верховный суд принял к рассмотрению иск по указу президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK
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