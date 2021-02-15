Санкции против каналов Медведчука: Верховный суд не рассмотрел иск ZIK - медиа не доказало уплату судебного сбора

15 февраля, 2021, 18:16

В Верховный суд поступил иск от ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" (канал ZIK) по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о введении в действие санкций против медиа

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Решение мотивировано тем, что судебный сбор за иск не поступил на соответствующий казначейский счет, а поэтому необходимо предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств.

Кроме того, канал не предоставил доказательств, подтверждающих необходимость и целесообразность привлечения Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности, Верховной Рады к участию в деле в качестве третьих лиц.

Каналу дали 10 дней на исправление недостатков.