Журналисты позвонили китайцам в Sinovac: там говорят, что сотрудничать с фирмой "Лекхим" им предлагало правительство

21 января, 2021, 13:57

Украинские журналисты сконтактировали с отделом международного сотрудничества китайской компании Sinovac, представились частной фирмой и спросили о возможности купить вакцину. Китайцы ответили: сотрудничают только с правительствами, "Лекхим" как посредника предложила Украина

Об этом рассказывают журналисты Chas News в своем расследовании.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов публично заявил: именно китайская сторона потребовала иметь украинскую фирму "Лекхим" как посредника для поставок вакцин в Украине.

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"По предложению, по настоянию компании Sinovac, к процессу переговоров была привлечена компания, с которой они сотрудничали ранее и сотрудничают сейчас - компания" Лекхим ", - отметил тогда министр.

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Журналисты Chas News позвонили в отдел международного сотрудничества Sinovac, где им объяснили, что не могут продавать вакцину от коронавируса частным компаниям и контактируют только с правительствами стран. По словам представителя компании, именно украинское правительство "посоветовал" сотрудничать с компанией "Лекхим".

Сейчас компания "Лекхим" заключила соглашение с китайцами на поставку 5 млн доз вакцины от коронавируса в Украине.

По предварительным оценкам, стоимость вакцинации для просто украинца составит 504 грн. В компании "Лекхим отметили, что планируют наладить производство китайской вакцины в Украине во второй половине 2022 года.

В то же время, Максим Степанов заявил, что если Sinovac не появится эффективность до 70% - контракта на вакцину не будет. Сейчас исследователи китайской вакцины из Бразилии, которая уже приобрела препарат, оценивают ее эффективность в 50%.

21 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вскоре Украина подпишет контракт на закупку вакцины с еще одним производителем

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