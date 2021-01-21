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Espreso.tvОбществоМинздрав планирует подписать контракт с еще одним производителем вакцины против коронавируса, - Степанов

Минздрав планирует подписать контракт с еще одним производителем вакцины против коронавируса, - Степанов


фото: moz.gov.ua
Министерство здравоохранения планирует в ближайшее время подписать соглашение с еще одним поставщиком вакцин от COVID-19

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Интерфакс-Украина.

"С первым производителем, компанией Sinovac, договор подписало ГП" Медицинские закупки Украины "(МЗУ). На момент подписания договора на закупку готовность обнаружили две компании. С одной из них (Sinovac) мы подписали договор с другой компанией мы подпишем договор в ближайшее время ", - сказал он.

Степанов отметил, что не может назвать эту компанию из-за конфиденциальности.

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"Разглашение любой информации до момента подписания договора приведет к срыву договоренностей - такие условия сотрудничества. Сразу после подписания договора на поставку я смогу сообщить все детали", - сказал он.

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