Минздрав планирует подписать контракт с еще одним производителем вакцины против коронавируса, - Степанов

21 января, 2021, 11:25

Министерство здравоохранения планирует в ближайшее время подписать соглашение с еще одним поставщиком вакцин от COVID-19

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Интерфакс-Украина.

"С первым производителем, компанией Sinovac, договор подписало ГП" Медицинские закупки Украины "(МЗУ). На момент подписания договора на закупку готовность обнаружили две компании. С одной из них (Sinovac) мы подписали договор с другой компанией мы подпишем договор в ближайшее время ", - сказал он.

Степанов отметил, что не может назвать эту компанию из-за конфиденциальности.

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"Разглашение любой информации до момента подписания договора приведет к срыву договоренностей - такие условия сотрудничества. Сразу после подписания договора на поставку я смогу сообщить все детали", - сказал он.

Украинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины Sinovac.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если Sinovac не появится эффективность до 70% - контракта на вакцину не будет.

Стоимость одной дозы вакцины от компании Sinovac будет стоить для украинцев 504 гривны .