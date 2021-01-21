Минздрав планирует подписать контракт с еще одним производителем вакцины против коронавируса, - Степанов
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Интерфакс-Украина.
"С первым производителем, компанией Sinovac, договор подписало ГП" Медицинские закупки Украины "(МЗУ). На момент подписания договора на закупку готовность обнаружили две компании. С одной из них (Sinovac) мы подписали договор с другой компанией мы подпишем договор в ближайшее время ", - сказал он.
Степанов отметил, что не может назвать эту компанию из-за конфиденциальности.
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"Разглашение любой информации до момента подписания договора приведет к срыву договоренностей - такие условия сотрудничества. Сразу после подписания договора на поставку я смогу сообщить все детали", - сказал он.
- Украинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины Sinovac.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если Sinovac не появится эффективность до 70% - контракта на вакцину не будет.
- Стоимость одной дозы вакцины от компании Sinovac будет стоить для украинцев 504 гривны .
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