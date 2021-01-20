Степанов объяснил, почему китайскую вакцину закупают через "фирму-прокладку"

20 января, 2021, 11:27

По словам министра здравоохранения Максима СтепановаЮ именно китайцы настаивали на закупке вакцины через фирму "Лекхим"

Об этом глава Минздрава Максим Степанов рассказал на брифинге, передает " Цензор.нет ".

Степанов отметил, что китайцы с "Синовак" потребовали иметь фирму-посредника "Лекхим", потому что сотрудничали уже с ней раньше.

"По предложению, по настоянию компании" Синовак ", в процесс переговоров была привлечена компания, с которой они сотрудничали ранее и сотрудничают сейчас - компания" Лекхим ". После того, как поступило вопрос соответствующего заключения договоров, мы еще раз обратились по нашему желанию заключенных "заключения соответствующего договора непосредственно с компанией Синовак. Мы получили ответ, что они хотели бы иметь этот договор через компанию" Лекхим ", которая уже непосредственно будет заниматься поставками этих вакцин", - рассказал Степанов.

Министр отметил, что Украина обращалась по закупке вакцины от COVID-19 в двух китайских компаний - "Синовак" и "Синофарм".

Напомним, ранее общественная организация "Пациенты Украины" обвинила главу МОЗ Степанова в самостоятельном назначении компании для закупки вакцины. "Министр Минздрав решил не менять свои привычки в новом году и снова вмешаться в работу ГП" Медицинские закупки Украины ", - заявили в организации.

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Сейчас компания "Лекхим" заключила соглашение с китайцами на поставку 5 млн доз вакцины от коронавируса в Украине.

По предварительным оценкам, стоимость вакцинации для просто Украинский составит 504 грн. В компании "Лекхим отметили, что планируют наладить производство китайской вакцины в Украине во второй половине 2022 года.

В то же время, Максим Степанов заявил, что если Sinovac не появится эффективность до 70% - контракта на вакцину не будет. Сейчас исследователи китайской вакцины из Бразилии, которая уже приобрела препарат, оценивают ее эффективность в 50%.

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