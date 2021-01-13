Если китайская вакцина для Украины будет иметь эффективность менее 70%, производитель возместит все средства, - Степанов

13 января, 2021, 09:37

Министерство здравоохранения Украины в соглашении о поставках вакцины против коронавируса Sinovac заложило требования к ее эффективности - не менее 70%

Об этом заявил на брифинге министр Максим Степанов.

Министр отметил, что для утверждения вакцины мировыми регуляторами, в том числе ВОЗ, должна составлять более 50%.

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"Эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена на уровне не менее 70%. Соответствующий анализ должен быть подтвержден от компании-производителя. Если компания не будет соответствовать этим стандартам, то она возмещает средства в полном объеме", - заявил Степанов.

Напомним, китайская вакцина от COVID-19 Sinovac Biotech на испытаниях в Бразилии показала эффективность 78%.