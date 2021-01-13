Если китайская вакцина для Украины будет иметь эффективность менее 70%, производитель возместит все средства, - Степанов
13 января, 2021, 09:37
Министерство здравоохранения Украины в соглашении о поставках вакцины против коронавируса Sinovac заложило требования к ее эффективности - не менее 70%
Об этом заявил на брифинге министр Максим Степанов.
Министр отметил, что для утверждения вакцины мировыми регуляторами, в том числе ВОЗ, должна составлять более 50%.
Читайте также: Эффективность COVID-вакцины Sinovac, которую планирует закупить Украины, составляет 50%, - ученые
"Эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена на уровне не менее 70%. Соответствующий анализ должен быть подтвержден от компании-производителя. Если компания не будет соответствовать этим стандартам, то она возмещает средства в полном объеме", - заявил Степанов.
- Напомним, китайская вакцина от COVID-19 Sinovac Biotech на испытаниях в Бразилии показала эффективность 78%.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb