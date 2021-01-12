Эффективность COVID-вакцины Sinovac, которую планирует закупить Украина, составляет 50%, - ученые

12 января, 2021, 21:12

Ученые назвали новые данные по эффективности COVID-вакцины Sinovac, которую планирует закупить Украины

Об этом сообщает Folha de S.Paulo .

Исследователи объяснили, что общая эффективность медицинского средства против COVID-19 составляет всего 50,38%.

Новые данные об эффективности вакцины компании Sinovac от бразильского института включают результаты тестирования добровольцев, которые болели очень легкой формой болезни COVID-19, то есть не имели симптомов и не нуждались в медицинской помощи. Данные по эффективности вакцины уже передали национальному регулятору, который должен решить, регистрировать ли ее в Бразилии.

Вакцину Sinovac в Бразилии тестировали на 13 060 добровольцах. Все добровольцы - медики от 18 лет.

Напомним, китайская вакцина от COVID-19 Sinovac Biotech на испытаниях в Бразилии показала эффективность 78%.

Как известно, украинская фармкомпания планирует в 2022 году производить вакцину китайской Sinovac от COVID-19.

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