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Espreso.tvОбществоУкраинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины Sinovac

Украинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины Sinovac

Группа фармацевтических компаний "Лекхим" заключила соглашение о поставках 5 млн доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно договору, в марте 2021 года Украина сможет получить вакцину против коронавируса производства Sinovac Biotech, а в 2022 году - наладить производство вакцины на украинском предприятии ЗАО "Лекхим-Харьков".

Так, в Украину в марте должны доставить 5 млн доз вакцины.

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