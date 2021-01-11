Украинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины Sinovac
11 января, 2021, 19:23
Группа фармацевтических компаний "Лекхим" заключила соглашение о поставках 5 млн доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно договору, в марте 2021 года Украина сможет получить вакцину против коронавируса производства Sinovac Biotech, а в 2022 году - наладить производство вакцины на украинском предприятии ЗАО "Лекхим-Харьков".
Так, в Украину в марте должны доставить 5 млн доз вакцины.
- Напомним, китайская вакцина от COVID-19 Sinovac Biotech на испытаниях в Бразилии показала эффективность 78%.
- Как известно, украинская фармкомпания планирует в 2022 году производить вакцину китайской Sinovac от COVID-19.
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