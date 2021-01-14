В шесть раз дешевле Sinovac: нардеп "Голоса" обвинила Степанова в срыве закупок вакцины, одобренной COVAX
Ответ на депутатский запрос нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова обнародовала в своем блоге на "Украинской правде ".
Нардеп рассказала, что украинское госпредприятие "Медицинские закупки" вело переговоры с Serum Institute of India - крупнейшим мировым производителем вакцин. Из ответа на депутатский запрос политика следует, что ГП было уже на финальном этапе подписания договора, который отменил МЗ.
"Вакцину именно этого производителя закупали для COVAX - всемирной инициативы по борьбе с COVID-19", - подчеркнула Устинова.
"Теперь вместо этого мы получим китайскую вакцину компании Sinovac Biotech по $ 17,85 за дозу, а имели шанс купить вакцину чуть ли не по $ 3, то есть в 6 раз дешевле! К тому же, исследования Бразилии показывают, что эффективность этой вакцины 50%, на отличие от 90% и выше, как у других производителей ", - отметила политик.
Она вспомнила, что ни одна страна ЕС не приобрела китайской вакцины.
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"Сначала нам год врали, что ведут переговоры о получении вакцин. На самом деле процесс регистрации производителей начался аж с середины декабря, когда не то что Великобритания и США, но и бедные страны, как, например, Филиппины или Марокко уже давно закупили вакцины" , - констатировала Устинова.
"В конце концов, "конкурс Степанова" из всех производителей прошел только один - Sinovac Biotech, а фирмой-поставщиком стало украинское акционерное общество "Леккхим". Украинский производитель выступил уже всем нам привычной "компанией-прокладкой", а цена снова оказалась заоблачной. Новость о закупке сразу привлекла внимание, ведь другие мировые разработчики вакцин предлагают цены в $ 2, $ 8,5 и $ 12 за дозу", - подчеркнула народный депутат.
Цены на вакцины против коронавируса от мировых разработчиков. источник nashigroshi.org
В то же время, политик обратила внимание на то, что Украина заказала всего 1,9 млн доз вакцины.
"Для полноценной вакцинации каждый человек должен получить по две дозы вакцины, а следовательно, в настоящее время, благодаря жадности министра, на вакцинацию может рассчитывать менее 1 млн украинцев. При эффективности в 50% процентов - делите эту цифру пополам", - добавила Устинова.
Нардеп обратила внимание на то, что кроме обещанных 8 млн доз помощи от COVAX, по состоянию на начало 2021 Украина, как государство, не имела ни одной законтрактованной дозы вакцины.
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Еще 5 млн доз, по словам Устиновой, хочет распродать фирма-прокладка "Лекхим" самостоятельно для предприятий.
"Другой вакцины ни у кого другого все равно не получится купить, ведь ни одна другая вакцина не зарегистрирована в Украине", - подчеркнула Устнова.
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