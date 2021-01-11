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Espreso.tvОбществоВакцину от COVID-19 компании Sinovac в Украине планируют производить в 2022 году

Вакцину от COVID-19 компании Sinovac в Украине планируют производить в 2022 году


фото: reuters
Украинская фармкомпания планирует в 2022 году производить вакцину китайской Sinovac от COVID-19

Об этом журналистам сообщил глава наблюдательного совета "Лекхиму" Валерий Печаев, передает "Бабель".

"Лекхим" и Sinovac заключили меморандум о сотрудничестве для производства вакцин по технологии китайской компании. Печаев заметил, что сначала речь шла о вакцине от гриппа, переговоры о меморандуме начались еще в феврале 2020 года. Позже к этому меморандуму добавили COVID-вакцину.

"Лекхим" планирует начать собственное производство вакцин во второй половине 2022 года. Это будет та же вакцина Sinovac, но произведенная "Лекхимом".

Компания "Лекхим" будет поставлять разработку Sinovac для вакцинации населения Украины от коронавируса в 2021 году.

  • Напомним, китайская вакцина от COVID-19 Sinovac Biotech на испытаниях в Бразилии показала эффективность 78%.

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