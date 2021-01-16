Радуцкий назвал приблизительную стоимость вакцинации в частных клиниках

16 января, 2021, 13:00

Если вакцина от коронавирусной инфекции появится в частных клиниках, то ее цена может составить 700-750 грн

Об этом народный депутат Михаил Радуцкий сказал на Радио Свобода, передает Еспресо.TV .

Речь шла о вакцине от китайского производителя Sinovac Biotech, которую надеется получить Украина.

"Я продал свой медицинский бизнес, но немножко понимаю, как формируется цена на вакцинацию. Если мы видим, что Украина закупает у компании" Лекхим "вакцину за $ 17,8 доллара (по информации фармацевтической группы" Лекхим ", цена одной дозы вакцины китайского производителя Sinovac Biotech составляет 504 грн - ред.), - до этого обычно нужно добавить: кабинет прививки, медицинская сестра, чей труд будет использоваться, и консультация врача, - то, скорее всего, я думаю, частные больницы придадут где-то 200 гривен к цене закупки.

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Я, если бы руководил медицинским учреждением, поступил бы именно так. Учитывая, что эта вакцина не требует специальных условий хранения, то цена должна быть 700-750 гривен в частных клиниках ", - отметил Радуцкий.

Напомним, народный депутат, член оппозиционной фракции "Голос" Александра Устинова назвала "Лекхим" компанией-"прокладкой", якобы действует в интересах действующего главы Минздрава Максима Степанова. А китайская вакцина Sinovac, как она заявила со ссылкой на зарубежные испытания, имеет эффективность 50%.

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