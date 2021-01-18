Дело Татарова: в ЦПК заявили, что Офис президента хочет лишить НАБУ подследственности по топ-чиновникам
Об этом председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин написал в Facebook.
По словам Шабунина Офис президента готовит срочный законопроект, для спасения от следствия со стороны НАБУ заместителя главы ведомства Олега Татарова.
В ЦПК заявили, что в ОПУ таким образом разрывают партнерство со странами Запада:
- из подследственности НАБУ забирают ТОП-чиновников (в то же время заваливая детективов мелкой коррупцией);
- подрывают конституционность ВАКС (делая его специальным, а специализированным);
- дают генпрокурору право забирать дела НАБУ: сейчас Венедиктова прикрывается незаконными решениями судов, поэтому ВАКС возвращает дела в НАБУ;
- все сотрудничество НАБУ с зарубежными коллегами кладут под офис генпрокурора.
"Кроме спасения Татарова, законопроект подрывает основные достижения Украины в сотрудничестве с МВФ и западными партнерами. Независимость НАБУ, подследственность органу топ-коррупции, конституционность ВАКС, возможность вести международное сотрудничество НАБУ и САП (напрямую без ГПУ) - это все базовые условия сотрудничества Украины с Западом", - отметил председатель правления Центра противодействия коррупции.
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Шабунин отметил, что в свое время именно президент Владимир Зеленский в начале своей каденции вернул НАБУ право сотрудничать напрямую с международными партнерами и полноценно запустил ВАКС.
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"Мы легко проверим этот идиотизм инициатива Зеленского, или очередная спланированная спецоперация кремлевской агентуры в его Офисе. Если даже после этого Татарова не будет уволен, значит, кремлевская агентура не просто сидит в офисе президента, она этим офисом руководит", - добавил он.
- Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
- 18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следственными прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
- 21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
- 23 декабря 2020 года заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.
- 30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования меры пресечения в виде ареста для заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.
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