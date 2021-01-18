Дело Татарова: в ЦПК заявили, что Офис президента хочет лишить НАБУ подследственности по топ-чиновникам

Об этом председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин написал в Facebook.

В ЦПК заявили, что в ОПУ таким образом разрывают партнерство со странами Запада:

По словам Шабунина Офис президента готовит срочный законопроект, для спасения от следствия со стороны НАБУ заместителя главы ведомства Олега Татарова.

"Кроме спасения Татарова, законопроект подрывает основные достижения Украины в сотрудничестве с МВФ и западными партнерами. Независимость НАБУ, подследственность органу топ-коррупции, конституционность ВАКС, возможность вести международное сотрудничество НАБУ и САП (напрямую без ГПУ) - это все базовые условия сотрудничества Украины с Западом", - отметил председатель правления Центра противодействия коррупции.

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Шабунин отметил, что в свое время именно президент Владимир Зеленский в начале своей каденции вернул НАБУ право сотрудничать напрямую с международными партнерами и полноценно запустил ВАКС.

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"Мы легко проверим этот идиотизм инициатива Зеленского, или очередная спланированная спецоперация кремлевской агентуры в его Офисе. Если даже после этого Татарова не будет уволен, значит, кремлевская агентура не просто сидит в офисе президента, она этим офисом руководит", - добавил он.