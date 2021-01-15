ВАКС обязал СБУ передать "дело Татарова" назад в НАБУ

15 января, 2021, 16:42

Высший антикоррупционный суд обязал передать дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова из Службы безопасности Украины в Национальное антикоррупционное бюро

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

13 января, ВАКС обязал генпрокурора рассмотреть ходатайство о передаче "дела Татарова" из СБУ в НАБУ.

"Уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента является исключительной подследственностью НАБУ и САП, и должно быть возвращено в Национальное бюро для дальнейшего расследования детективами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в своем решении судья ВАКС сообщает, что одним из фактов, что исследуется в рамках этого производства, является предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Следовательно, уголовное правонарушение по ч.3 ст.369 совершенное, согласно ст.216 УПК Украины, может быть расследовано только детективами НАБУ.

"Решение о передаче дела в СБУ в дальнейшем может привести к избеганию ответственности за совершенное преступление виновными, ведь все собранные доказательства будут признаны судом недопустимыми из-за осуществления расследования ненадлежащим органом", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

18 декабря стало известно, что и.о. главы Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

23 декабря 2020 заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.

30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования пресечения в виде ареста для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

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