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Espreso.tvОбщество"Информация не соответствует действительности": Татаров о заявлении НАБУ по делу против него

"Информация не соответствует действительности": Татаров о заявлении НАБУ по делу против него

Заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака Олег Татаров заявил, что информация о том, что ВАКС обязал передать дело против него из Службы безопасности Украины в Национальное антикоррупционное бюро является неправдивой

Об этом Татаров написал в Telegram .

"Информация, обнародованная НАБУ, что якобы ВАКС вынес решение в отношении меня не соответствует действительности. Высший антикоррупционный суд отказал инициаторам обращения", - отметил он.

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