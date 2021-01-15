"Информация не соответствует действительности": Татаров о заявлении НАБУ по делу против него
15 января, 2021, 20:22
Заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака Олег Татаров заявил, что информация о том, что ВАКС обязал передать дело против него из Службы безопасности Украины в Национальное антикоррупционное бюро является неправдивой
Об этом Татаров написал в Telegram .
"Информация, обнародованная НАБУ, что якобы ВАКС вынес решение в отношении меня не соответствует действительности. Высший антикоррупционный суд отказал инициаторам обращения", - отметил он.
- Напомним, в НАБУ сообщили, что Высший антикоррупционный суд обязал передать дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова из Службы безопасности Украины в Национальное антикоррупционное бюро.
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