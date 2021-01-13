В Киеве не будут повышать тарифы на горячую воду и отопление, - Кличко

13 января, 2021, 13:27

Тарифы на горячее водоснабжение и отопление в столице не повышать в этом отопительном сезоне

Об этом во время брифинга заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Киев имеет обоснованный и утвержден план расчетов, но в этот отопительный сезон стоимость услуг отопления и горячего водоснабжения не изменится. Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года", - отметил мэр.

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По словам Кличко, причиной для пересмотра тарифов является увеличение стоимости электроэнергии и газа, которые являются составными для производства тепла и снабжения горячей водой.

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