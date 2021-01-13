В Киеве не будут повышать тарифы на горячую воду и отопление, - Кличко
13 января, 2021, 13:27
Тарифы на горячее водоснабжение и отопление в столице не повышать в этом отопительном сезоне
Об этом во время брифинга заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.
"Киев имеет обоснованный и утвержден план расчетов, но в этот отопительный сезон стоимость услуг отопления и горячего водоснабжения не изменится. Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года", - отметил мэр.
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По словам Кличко, причиной для пересмотра тарифов является увеличение стоимости электроэнергии и газа, которые являются составными для производства тепла и снабжения горячей водой.
- Напомним, правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с января 2021 года.
- В харьковском пригороде Поселок Высокий возмущены резким повышением коммунальных тарифов перекрыли движение по автодороге М18 "Харьков - Симферополь" . Также, посвященные резкому росту тарифов на отопление протестные акции состоялись в Новой Водолаге и Балаклее. Протесты прошли также на Житомирщине, в Черновцах, в Херсонской и других регионах. Также в Винницкой области прошли митинги против повышения тарифов на энергоносители - в Жмеринке, Гайсине, Тульчине и Брацлаве блокируют автодороги.
- Впоследствии, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил , что депутаты готовят антикризисный план для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов в Украине.
- Денис Шмыгаль сообщил, что на 12 января наработано два подхода снижения цены на газ . Первым подходом, который предложило Министерство энергетики, является формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах" минус "транспортировки газа в Украину".
- По словам Витренко, этот подход позволит удешевить газ для уязвимых групп населения на 45%. Вторым подходом, который предложила НАК "Нафтогаз Украины", является усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми поставщиками газа своего годового тарифа на газ.
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