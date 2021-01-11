"Тарифные" протесты: фракция "Слуги народа" готовит антикризисный план, - Арахамия

11 января, 2021, 15:17

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты готовят антикризисный план для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов в Украине

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook .

"От имени фракции "Слуга народа" сообщаю, что мы готовим план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов. Он будет наработан и обнародован в ближайшие дни", - отметил Арахамия.

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По его словам, на завтра, 12 января, запланировано совещание с премьером Денисом Шмыгалем, и.о. Министра энергетики Юрием Витренко, представителями Офиса президента.

"Если нужны будут быстрые решения - мы готовы их принимать в любое время. Сейчас должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и как в этой ситуации защитить людей", - подчеркнул глава фракции.

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