"Тарифные" протесты: фракция "Слуги народа" готовит антикризисный план, - Арахамия
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook .
"От имени фракции "Слуга народа" сообщаю, что мы готовим план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов. Он будет наработан и обнародован в ближайшие дни", - отметил Арахамия.
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По его словам, на завтра, 12 января, запланировано совещание с премьером Денисом Шмыгалем, и.о. Министра энергетики Юрием Витренко, представителями Офиса президента.
"Если нужны будут быстрые решения - мы готовы их принимать в любое время. Сейчас должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и как в этой ситуации защитить людей", - подчеркнул глава фракции.
- Напомним, утром воскресенья, 10 января 2021 года, в харьковском пригороде Поселок Высокий возмущенные резким повышением коммунальных тарифов перекрыли движение по автодороге М18 "Харьков - Симферополь" .
- Также, посвященные резкому росту тарифов на отопление протестные акции состоялись в Новой Водолаге и Балаклее.
- 11 января в Винницкой прошли митинги против повышения тарифов на энергоносители - в Жмеринке, Гайсине, Тульчине и Брацлаве блокируют автодороги.
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