Наработано два подхода для снижения тарифов на газ для населения, - Шмыгаль
Об этом он сообщил на странице в Facebook .
По его словам, во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского, во время совещания с руководством Минэнерго, НАК "Нафтогаз", НКРЭКУ, Оператором ГТС и представителями Офиса президента было наработано два подхода, которые позволят снизить тарифы на газ для населения.
"Первый подход - это формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах" минус "транспортировки газа в Украину", который предлагает Министерство энергетики", - отметил Шмыгаль.
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Премьер сообщил, что предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков, что существенно снизит тарифы "и нивелирования попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил».
"Второй подход, который предлагает государственная компания "Нафтогаз", - это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз", - подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев.
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Премьер добавил, что по результатам совещания с ответственными ведомствами сформирован механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа.
"НКРЭКУ срочно начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на эту услугу", сообщил он.
- Напомним, утром воскресенья, 10 января 2021, в харьковском пригороде Поселок Высокий возмущенные резким повышением коммунальных тарифов перекрыли движение по автодороге М18 "Харьков - Симферополь" .
- Также, посвященные резкому росту тарифов на отопление протестные акции состоялись в Новой Водолаге и Балаклее.
- Протесты прошли также в Житомирской и других регионах.
- 11 января в Винницкой прошли митинги против повышения тарифов на энергоносители - в Жмеринке, Гайсине, Тульчине и Брацлаве блокируют автодороги.
- Впоследствии, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты готовят антикризисный план для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов в Украине.
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