Наработано два подхода для снижения тарифов на газ для населения, - Шмыгаль

11 января, 2021, 18:38

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для снижения тарифов на газ для украинцев разработаны два подхода

Об этом он сообщил на странице в Facebook .

По его словам, во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского, во время совещания с руководством Минэнерго, НАК "Нафтогаз", НКРЭКУ, Оператором ГТС и представителями Офиса президента было наработано два подхода, которые позволят снизить тарифы на газ для населения.

"Первый подход - это формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах" минус "транспортировки газа в Украину", который предлагает Министерство энергетики", - отметил Шмыгаль.

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Премьер сообщил, что предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков, что существенно снизит тарифы "и нивелирования попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил».

"Второй подход, который предлагает государственная компания "Нафтогаз", - это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев.

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Премьер добавил, что по результатам совещания с ответственными ведомствами сформирован механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа.

"НКРЭКУ срочно начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на эту услугу", сообщил он.

Напомним, утром воскресенья, 10 января 2021, в харьковском пригороде Поселок Высокий возмущенные резким повышением коммунальных тарифов перекрыли движение по автодороге М18 "Харьков - Симферополь" .

Также, посвященные резкому росту тарифов на отопление протестные акции состоялись в Новой Водолаге и Балаклее.

Протесты прошли также в Житомирской и других регионах.

11 января в Винницкой прошли митинги против повышения тарифов на энергоносители - в Жмеринке, Гайсине, Тульчине и Брацлаве блокируют автодороги.

Впоследствии, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты готовят антикризисный план для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов в Украине.

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