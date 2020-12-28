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Espreso.tvОбществоПравительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения с января 2021 года

Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения с января 2021 года


фото: energy.com.ua
Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения - 90 коп за первые 100 киловатт-час с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за киловатт-час

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 28 декабря.

"С января проект постановления предусматривает продление действия ПСЗ (спецобязательства на рынке электроэнергии, - ред.) до 31 марта 2021 года, установление с 1 января 2021 года до 31 марта фиксированной цены для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч" , - отметил и. о. министра энергетики Юрий Витренко.

По его словам, если правительство не примет сегодняшнее постановление, то цена на электричество вырастет более чем в 2,5 раза, поскольку станет рыночной.

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