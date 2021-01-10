В городах Харьковщины митингуют против повышения тарифов
10 января, 2021, 14:40
В воскресенье, 10 января 2021 года, посвященные резкому росту тарифов на отопление протестные акции состоялись в Новой Водолаге и Балаклее
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
Информация о вече в Новой Водолаге появилась в местном паблике. Там же опубликованы и фотографии с места событий.
В Балаклее люди перекрывали уличное движение. Трансляцию в соцсети с места событий вела радиостанция Балаклея FM 90.5.
Как видно на фото, в обоих случаях собирались подписи под обращением к властям.
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Митинги проходили без партийной символики.
- Напомним, утром воскресенья, 10 января 2021, в харьковском пригороде Поселок Высокий возмущенные резким повышением коммунальных тарифов люди перекрыли движение по автодороге М18 "Харьков - Симферополь" .
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