В городах Харьковщины митингуют против повышения тарифов

10 января, 2021, 14:40

В воскресенье, 10 января 2021 года, посвященные резкому росту тарифов на отопление протестные акции состоялись в Новой Водолаге и Балаклее

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

Информация о вече в Новой Водолаге появилась в местном паблике. Там же опубликованы и фотографии с места событий.

В Балаклее люди перекрывали уличное движение. Трансляцию в соцсети с места событий вела радиостанция Балаклея FM 90.5.

Как видно на фото, в обоих случаях собирались подписи под обращением к властям.

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Митинги проходили без партийной символики.

Напомним, утром воскресенья, 10 января 2021, в харьковском пригороде Поселок Высокий возмущенные резким повышением коммунальных тарифов люди перекрыли движение по автодороге М18 "Харьков - Симферополь" .

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